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Lavi s dredy rozjíždí turnaj v šipkách. Komedie Šipkaři láká na kombinaci Borata a Dannyho parťáků

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Ještě předtím, než se Jakub Štáfek vrátí ve třetím Vyšehradu do kůže fotbalového potížisty Laviho, vyzkouší si na plátně trochu nezvyklý sport. První upoutávka na podvodnickou komedii o šipkařském turnaji ukazuje hlavně zvláštní humor. Stanou se Šipkaři povedenou žánrovkou?
Lavi s dredy rozjíždí turnaj v šipkách. Komedie Šipkaři láká na kombinaci Borata a Dannyho parťáků

Lavi s dredy rozjíždí turnaj v šipkách. Komedie Šipkaři láká na kombinaci Borata a Dannyho parťáků

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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