Lavi s dredy rozjíždí turnaj v šipkách. Komedie Šipkaři láká na kombinaci Borata a Dannyho parťákůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lavi s dredy rozjíždí turnaj v šipkách. Komedie Šipkaři láká na kombinaci Borata a Dannyho parťáků
Zack Snyder v posledních letech nemá štěstí. Jeho filmy cupuje kritika a zároveň je nesledují diváci, což...
Máme tu první zářijovou várku premiér, mezi nimiž (už tradičně) figuruje také několik mimořádných. Jednak...
Už za 14 dní se fanouškům opět otevřou brány Křivoklátu, kde se s promluvami hradního pána Vojty Kotka...
Netflix má na kontě další filmový hit. V tomto případě to ale není dvakrát velké překvapení. Když totiž do...
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