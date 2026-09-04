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Průchod slečnou

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Jak jsem nedávno tady psal, důsledkem těžkého úrazu jsem přišel o čich. Bohužel to nebylo všechno. Utrpěl jsem též mozaikovitou zlomeninu čelní kosti, odtrhnul si kus mozkové pleny, zlomil horní čelist (atd.). Postupně proběhla jak mnohahodinová operace, tak všelijaká vyšetření.
Průchod slečnou

Průchod slečnou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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