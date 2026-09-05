Jiří Paroubek našel nové dno: Bývalý premiér se zúčastnil tiskové konference největších internetových bizárů

KOMENTÁŘ / Bývalý premiér Jiří Paroubek vystoupil na tiskové konferenci G MMA, kde se objevil vedle Kotlára, Kajínka nebo Sládka.
V letech 2005 až 2006 stál Paroubek v čele české vlády, dneska se ale objevuje v kulisách, které s někdejší vládní politikou nemají nic moc společného, ba naopak je lze označit za kontroverzní. V redakci In-Lifestyle jsme si této epizody všimli i proto, že dobře ukazuje, jak moc se za tu dobu změnil Paroubkův veřejný obraz. Návrat do politiky, kde kdysi působil sebejistě, se mu přitom zatím příliš nedaří.
Z premiéra účastníkem tiskovky G MMA
Když na první tiskovou konferenci organizace G MMA v pražském Duplexu dorazil i Jiří Paroubek, vzbudilo to pochopitelně pozornost. Na místě také promluvil s mikrofonem před publikem o svém plánovaném kulinářském pořadu. Z videa zveřejněného na Instagramu G MMA vyplývá, že bývalý premiér má být součástí projektu, v němž se potkávají bojové sporty, internetový bizár a známé problematické postavy českého veřejného prostoru.
Pozornost ale nepřitahuje jen samotná Paroubkova účast. Zajímavé je hlavně prostředí, ve kterém se tentokrát objevil. Vedle Kotlára, Kajínka nebo Sládka už Paroubek moc nevypadá jako politik, který si připravuje návrat do hlavního proudu. Takové prostředí podle nás může poškodit respekt, který si během politické kariéry vybudoval. Vypadá jako člověk, který hledá pozornost tam, kde je ještě k dispozici. I když je to pozornost dost zvláštního druhu.
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Historie pádu i nedokončených comebacků
Po odchodu z vrcholné politiky Paroubkův vliv slábl, a to rychleji, než by si v době jeho nejsilnější pozice mnozí dokázali představit. S vlastním politickým subjektem výraznější úspěch nepřišel. Následovaly roky, kdy se do veřejného prostoru vracel hlavně komentáři, jednotlivými vystoupeními a pokusy znovu se přiblížit levicové scéně.
Ani jeho comeback do sociální demokracie pak nevyšel, nedá se ale říct, že by o větší vliv neusiloval. Po letech strávených ve vrcholné politice přitom není jednoduché smířit se s tím, že člověk najednou není v centru dění. A tak se může stát, že začne přijímat nabídky a příležitosti, které by v době jeho největší slávy vůbec nepřicházely v úvahu.
Paroubek je pořád vidět. Jen úplně jinde než dřív
Paroubkova účast na podobné akci je symbolem toho, jak rychle se může změnit postavení člověka, který ještě před necelými dvaceti lety patřil k nejvýraznějším postavám české politiky. Tehdy reprezentoval stát na nejvyšší úrovni, dnes se objevuje v projektu, který stojí především na bizarnosti a virálním dosahu.
Ten kontrast podle nás působí jako výrazný sestup z někdejší politické pozice. Paroubek je pořád vidět. Jen způsob, jakým se dnes objevuje, by si možná sám před dvěma dekádami nedovedl představit.
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Autorský komentář redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jiří Paroubek našel nové dno: Bývalý premiér se zúčastnil tiskové konference internetových bizárů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.