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Velké finále Diamantové ligy? Russell chystá útok na vousatý rekord Kratochvílové, česká kometa Manuel vyzve v Bruselu královnu čtvrtky

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Diamantová liga vytahuje na závěr sezony hned několik es. Sobotní finále v Bruselu nabídne čerstvé světové rekordmany, souboj sprinterských hvězd i jednadvacetiletou českou naději Lurdes Glorii Manuel.
Velké finále Diamantové ligy? Russell chystá útok na vousatý rekord Kratochvílové, česká kometa Manuel vyzve v Bruselu královnu čtvrtky

Velké finále Diamantové ligy? Russell chystá útok na vousatý rekord Kratochvílové, česká kometa Manuel vyzve v Bruselu královnu čtvrtky

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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