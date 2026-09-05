Šulc je zpátky ve hře. Český reprezentant po dlouhé době nastoupil za Lyon a hned ukázal svou sílu

Poslední start od první minuty za Olympique Lyonnais měl Šulc 17. května proti Lens. Pak přišlo léto plné rehabilitací, tři krátké náběhy z lavičky a konečně čtvrteční večer na Groupama Stadium, kdy ho trenér Paulo Fonseca zařadil do diamantového rozestavení 4-4-2 jako spojku pod dvojicí Loïs Openda a Ernest Nuamah. V 53. minutě český ofenzivní hráč připravil Nuamahovi gól na 3:1 a Lyon se po třech kolech vyhoupl s bilancí sedmi bodů průběžně do čela Ligue 1.
Rok plný marodyky
Šulcův kalendář roku 2026 se čte spíš jako lékařská zpráva než jako soupis zápasů. Únorový duel se Štrasburkem skončil po necelé hodině, zadní stehenní sval. Pauza trvala téměř měsíc, návrat přišel až 22. března proti Monaku. Jenže v dubnu se ozval stejný sval znovu. Další tři týdny mimo. A když se zdálo, že letní příprava konečně nabídne čistý start do nové sezóny, přidal se problém s kolenem, který ho podle BeSocceru vyřadil od 1. do 21. srpna.
Tři různá zranění, tři nucené přestávky. Dohromady Šulc v roce 2026 vynechal zhruba deset týdnů herní praxe.
Návrat po kapkách
Důležité je zpřesnit, co „návrat“ vlastně znamená. Po srpnovém zranění kolena se Šulc do zápasového dění vrátil už 22. srpna, kdy proti Toulouse dostal 27 minut. O čtyři dny později naskočil na 14 minut v kvalifikaci Ligy mistrů proti Fenerbahce, 29. srpna pak krátce zasáhl proti Le Havru. Šlo o opatrné dávkování, Fonseca ho pouštěl na hřiště, až když skóre dovolovalo neriskovat.
Proti Auxerre přišel kvalitativní skok. Šulc poprvé od května začal v základu a odehrál podstatnou část utkání. Rozdíl oproti předchozím „rozjezdovým“ minutám byl patrný: dostal taktickou zodpovědnost, ne jen závěrečné minuty k doběhání.
Diamant, který Lyon potřeboval
Fonseca před čtvrtým kolem řešil absenci křídel a sáhl po nezvyklém rozestavení. Diamantový střed pole s Šulcem v roli „desítky“ pod dvěma útočníky nebyl nouzovým řešením, byl odpovědí na otázku, jak dostat na hřiště co nejvíc ofenzivní kvality najednou. Šulc v téhle pozici fungoval jako pojítko mezi zálohou a hrotem, přesně v roli, pro kterou ho Lyon před časem kupoval z Plzně.
Asistence na Nuamahův gól nebyla náhodná akce. Byla produktem systému, v němž Šulc operuje mezi liniemi, přijímá míč čelem k bráně a hledá finální přihrávku. Právě tohle Lyonu v jeho absenci chybělo.
Co to znamená pro reprezentaci
Šulc patřil do reprezentačních plánů i v době, kdy se potýkal se zdravotními problémy. V březnu ho trenér Koubek nominoval na baráž o mistrovství světa, v červnu za Česko nastupoval přímo na šampionátu. Jeden povedený ligový zápas mu pozici v národním týmu nevytvoří, tu už měl. Spíš vysílá signál, že po sérii tří zranění v jednom kalendářním roce je fyzicky zase tam, kde má být.
Podle nás bude klíčové, jestli Šulc zvládne odehrát následující dva tři ligové zápasy bez dalšího výpadku. Pokud ano, jeho pozice v Lyonu i v reprezentaci se vrátí na úroveň z podzimu 2025, kdy patřil k nejzajímavějším českým exportům do velké pětky evropských lig.
Lyon má po třech kolech sedm bodů a hráče, který umí spojovat zálohu s útokem způsobem, jaký v kádru nemá nikdo jiný. Šulcovo tělo teď musí vydržet to, co jeho fotbalový mozek zvládá bez problémů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl