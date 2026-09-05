Hvězda Plzně neustála vyřazení ze soupisky pro Evropu. Krčík na truc přestoupil do Pardubic

Příběh slovenského stopera v Plzni trval necelých devět měsíců a měl oblouk, jaký se v české lize nevidí často. Přišel 22. prosince 2025 jako posila z Karviné, za půl roku nastřílel osm gólů ve dvaadvaceti zápasech a stal se nejproduktivnějším obráncem celé soutěže. Pak se změnil trenér, přišla nová konkurence a 4. září 2026 oznámily FK Pardubice podpis čtyřletého kontraktu. Z účastníka Evropské ligy do týmu s jedním bodem po šesti kolech.
Gól na postup, lavička na rozloučenou
Klíčový zlom přišel v rozmezí jediného týdne. 20. srpna nastoupil Krčík ještě v základní sestavě prvního zápasu play-off proti Crveně zvezdě. O pět dní později, 25. srpna, jmenovala Plzeň novým trenérem Radoslava Kováče. A v odvetě 27. srpna už Krčík seděl na lavičce, na hřiště šel až v 91. minutě. Stačilo mu to. Trefil se na konečných 5:1 po prodloužení, gól na postup do ligové fáze Evropské ligy.
Jenže euforie měla krátkou životnost. O tři dny později, 30. srpna proti Slovácku, Krčík v ligové sestavě úplně chyběl. A 2. září, v den uzávěrky evropských soupisek, se jeho jméno neobjevilo ani na soupisce Viktorie pro Evropskou ligu.
Proč zrovna on vypadl
UEFA pro ligovou fázi vyžaduje soupisku maximálně pětadvaceti hráčů na takzvaném Listu A. Existuje ještě List B pro mladé odchovance, ten je ale určen hráčům narozeným 1. ledna 2005 a později s dostatečnou délkou registrace v klubu. Krčík, ročník 1999, na něj nemohl. Buď se vejde mezi pětadvacítku, nebo je mimo.
A Plzeň mezitím přivedla dva nové stopery:
- Denis Vavro (29. srpna), hotový slovenský reprezentant, zkušenost z Lazia a Kodaně.
- Tobiáš Pališčák (1. září), osmnáctiletý talent ze Žiliny se 41 ligovými starty.
Oba se na evropskou soupisku vešli. Krčík ne. Sportovní ředitel Martin Vozábal to v oficiálním prohlášení formuloval tak, že pod novým koučem by hráč nedostával tolik příležitostí, kolik by si představoval. Klub se s ním rozloučil poděkováním za profesionální přístup a připomněl jeho „nezapomenutelný“ gól proti Crveně zvezdě.
„Na truc“, nebo pragmatická volba?
Výraz „na truc“ je titulková zkratka, kterou primární zdroje nepotvrzují. Plzeň mluví o vzájemné dohodě, Krčík po přestupu zdůraznil „vynikající projekt“ Pardubic a velký zájem vedení klubu. Zmínil i to, že v týmu zná několik hráčů z dřívějška.
Přesto je těžké nevidět emocionální náboj celé situace. Hráč, který klubu pomohl postoupit do Evropy, se během týdne propadl z pozice střelce postupového gólu na hráče bez místa v soupisce. Otevřený konflikt doložený není, ale rychlost, s jakou Krčík přijal nabídku Pardubic, týmu bez jediné ligové výhry, naznačuje, že v Plzni zůstat nechtěl.
Spekulace o disciplinárním pozadí, konkrétně o červené kartě z ligového zápasu v Teplicích 8. srpna, působí nepravděpodobně. Po vyloučení ještě odehrál oba evropské zápasy proti Crveně zvezdě. Sportovní důvody, příchod dvou nových stoperů a změna trenéra, vysvětlují propad role dostatečně.
Co Pardubice získávají a co Krčík ztrácí
Z pohledu prestiže jde o krok dolů. Pardubice měly po šesti kolech jediný bod a patřily mezi tři celky bez výhry. Jenže z pohledu herní role to může být přesně opačný pohyb. V Plzni by Krčík rotoval v širším kádru bez jistoty minut. V Pardubicích je podepsaný jako opora, klub od něj čeká klid na míči, rozehrávku, zkušenost a samozřejmě góly ze stoperské pozice. Dvanáct branek za minulou sezonu (šest za Karvinou, šest za Plzeň) z něj dělá nadstandardní ofenzivní zbraň pro tým, který body zoufale potřebuje.
Reprezentační dveře mu přestup nezavírá. Krčík je stále vedený v širším okruhu slovenské reprezentace A a na jaře 2026 figuroval mezi náhradníky v přípravných zápasech proti Rumunsku i Maltě. Pravidelná minutáž v Pardubicích mu může pozici udržet spolehlivěji než občasné střídání v Plzni.
První šanci ukázat se v novém dresu může dostat už v sobotu 5. září od 15:00 na hřišti Slovácka. Pokud registrace proběhne včas, Pardubice nasadí stopera, který ještě před týdnem střílel góly v Evropě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl