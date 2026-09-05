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Auto skončilo v noci po nehodě v Jizeře, z koryta řeky ho vytáhl hasičský speciál

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Nehoda v obci Líšný na Jablonecku zaměstnala v pátek večer záchranné složky. Osobní automobil tam sjel ze silnice a skončil přímo ve vodním toku Jizery. Záchranáři odvezli dvě osoby na vyšetření do nemocnice a hasiči museli k vytažení vozu nejprve prořezat břehový porost a nasadit vyprošťovací speciál.
Auto skončilo v noci po nehodě v Jizeře, z koryta řeky ho vytáhl hasičský speciál

Auto skončilo v noci po nehodě v Jizeře, z koryta řeky ho vytáhl hasičský speciál

Zdroj: HZS LK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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