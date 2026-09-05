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Monika Babišová okouzlila na koncertě v Rudolfinu v elegantní žluté: Její outfit ohromil i stylistku

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Monika Babišová se znovu objevila ve společnosti po boku Andreje Babiše a v Rudolfinu na sebe tentokrát strhla pozornost v kanárkově žlutých šatech.
Fotografie Moniky Babišové

Fotografie Moniky Babišové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Monika Babišová na finále Schwarzkopf Elite Model Look 2022
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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