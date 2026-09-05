Monika Babišová okouzlila na koncertě v Rudolfinu v elegantní žluté: Její outfit ohromil i stylistku

Monika Babišová se znovu objevila ve společnosti po boku Andreje Babiše a v Rudolfinu na sebe tentokrát strhla pozornost v kanárkově žlutých šatech.
Andrej Babiš a Monika Babišová se objevili na slavnostním zahájení nové sezony České filharmonie v pražském Rudolfinu. Pro Moniku šlo zároveň o další příležitost ukázat, že společenská móda jí rozhodně není cizí. V redakci In-Lifestyle jsme se tentokrát zaměřili především na její výrazný outfit, který díky kanárkově žluté barvě rozhodně nešel přehlédnout. Monika Babišová ví, co jí sluší a v čem vyrazit do společnosti. Její volbu navíc ocenila i stylistka, kterou jsme oslovili, a pozitivně reagovali také sledující na sociálních sítích.
Výrazná barva a elegantní střih
Andrej Babiš sdílel ze slavnostního večera několik fotografií na svém Instagramu. K příspěvku připsal: „S Monikou jsme včera moc rádi přijali pozvání na zahajovací koncert 131. sezony České filharmonie. Byl to krásný večer a fantastický zážitek jako vždy.“ Na programu byl Houslový koncert č. 1 a moll Dmitrije Šostakoviče a Sedmá symfonie Antonína Dvořáka, přičemž jako sólistka vystoupila Karen Gomyo.
Monika Babišová zvolila pro tuto příležitost přiléhavé kanárkově žluté šaty, ve kterých byla nepřehlédnutelná. Model z dílny luxusního módního domu Elie Saab zvýraznil odhalená ramena a výrazná barva okamžitě přitahovala pozornost. Celkový dojem potom doplnilo světlé psaníčko a nápadné kruhové náušnice. Výsledkem byl výrazný, ale stále elegantní outfit vhodný pro slavnostní večer v Rudolfinu.
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Žlutá přitom není barvou, po které sáhne každá žena, zvlášť když jde o společenskou událost. Monika ale ukázala, že při správně zvoleném střihu může fungovat velmi působivě. Outfit navíc nepřekombinovala množstvím doplňků, takže hlavní roli skutečně hrály šaty. Podobně její vzhled hodnotili i fanoušci na sociálních sítích. „Tahle žena opravdu ví, co obléknout,“ napsala jedna z komentujících, zatímco další přidala: „Moniko, nádherné. Moc vám to sluší. Nejlépe oblečená dáma.“
Stylistka: Tohle byl trefený výběr
Na In-Lifestyle jsme oslovili také stylistku Jitku Vostrou, která outfit zhodnotila z módního hlediska. Podle ní Monika Babišová udělala dobře, když tentokrát sáhla po výrazné kanárkově žluté, funguje tu hlavně spojení výrazné barvy s jednoduchým střihem. Pozitivně hodnotí také doplňky, které zůstaly decentní a šaty zbytečně nepřebíjely. „Za mě jde o velmi povedený společenský look,“ shrnula Jitka Vostrá.
Na sociálních sítích se objevovaly pochvaly nejen na adresu samotné Moniky, ale také jejich společných fotografií. Padala slova jako „pár s vytříbeným stylem“ nebo „klasa“. Andrej a Monika Babišovi se přitom na veřejnosti stále občas objeví společně, přestože už dříve oznámili rozchod a nežijí ve společné domácnosti.
Za nás se Monice Babišové tentokrát módní volba povedla. Kanárkově žlutá je výrazná a rozhodně není pro každého, v kombinaci s elegantním střihem a střídmými doplňky ale funguje velmi dobře. Na slavnostní večer v Rudolfinu podle nás zvolila trefně.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Monika Babišová okouzlila na koncertě v Rudolfinu v elegantní žluté: Její outfit chválí i módní stylistka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.