Všichni mi říkali, ať si pořídím bobkovišeň. Letos jsem ji vztekle vytrhala

Stáli jsme s manželem na zahradě a koukali na holé pletivo, které nás odděluje od sousedů. „Potřebujeme něco hustého, co rychle poroste,“ říkal. Já jsem chtěla hlavně klid. Abych nemusela každý týden něco zalévat, hnojit nebo řezat. Měla jsem v té době časově náročnou práci a k tomu zahradu, která vypadala jako bojiště.
V zahradnictví mi paní za pultem ukázala bobkovišeň skoro okamžitě. „To je ono. Tohle chcete. Rychlý růst, celoročně zelená, nenáročná. Všichni si ji berou,“ ujišťovala mě s úsměvem. Neváhala jsem, protože mi ten samý druh keře doporučilo i několik známých a četla jsem o něm pozitivní příspěvky na internetu. Koupila jsem dvacet kusů. Vysadili jsme je v řadě, zalili jsme a čekali.
První rok: Ještě to vypadalo dobře
Bobkovišeň nerostla zase tak rychle, ale rostla. Listy byly lesklé, tmavě zelené, větve husté. Manžel byl spokojený. Já taky. Sousedka z jedné strany – starší paní s deseti slepicemi – se občas přišla podívat přes plot a jen pokývala hlavou. Nic neříkala. Jenže já jsem si tehdy ještě nevšimla, jak se na ty keře dívá.
Občas jsme stříhali, aby se větve nevytahovaly do výšky, ale hezky se zahustily. Šlo nám to, žádný problém. A pak přišlo třetí jaro.
Květy, plody a první hádka
V květnu bobkovišeň vykvetla. Bílé květy, hrozny, voněly sladce. Vypadalo to hezky, ale sousedka přišla hned druhý den. „Víte, že to je jedovatý?“ zeptala se ostře přes plot. Já jsem nevěděla. Nebo spíš – četla jsem si o tom předtím, ale nějak mi to připadalo jako něco, co se týká jen dětí, co si cpou všechno do pusy. Ne slepic ze sousední zahrady.
Sousedka mi vysvětlila, že bobkovišeň obsahuje kyanogenní glykosidy. Že listy, květy i plody jsou jedovaté. A že její slepice chodí volně po zahradě – a když jim něco spadne přes plot, sežerou to. „Musíte to všechno ostříhat. Jakmile se na tom vytvoří plody, otrávíte mi slepice,“ řekla nakonec. A odešla.
Manžel to zlehčoval. „Ať si je zavře. My máme právo mít na zahradě, co chceme,“ bručel. Jenže já jsem měla nepříjemný pocit. A hlavně – nechtěla jsem si nikoho v ulici znepřátelit.
Začala jsem stříhat květy. Každý týden jsem obcházela celý plot a odštipovala všechno, co kvetlo. Trvalo mi to hodinu, někdy víc. Ruce jsem měla od šťávy lepkavé, občas jsem se píchla. A pořád to kvetlo.
Pak přišli lalokonosci
Koncem června jsem si všimla, že některé listy vypadají divně. Srolované, zhnědlé. Rozbalila jsem jeden – a uvnitř byl malý brouk. Lalokonosec. Googlila jsem si to. Škůdce, který miluje bobkovišeň. A když se rozšíří, dokáže ji zdevastovat.
Zkusila jsem postřik. Pak jsem je sbírala ručně. Každý večer jsem chodila s igelitovým sáčkem a česala keře list po listu. Našla jsem jich desítky. Někdy stovky. Manžel už na zahradu skoro nechodil. „Ty ses zbláznila. Vždyť je to jen plot,“ říkal.
Ale pro mě to přestalo být jen plot. Bylo to něco, co mě žralo. Doslova i obrazně.
Plody, hádky a rozhodnutí
Letos na jaře bobkovišeň znovu vykvetla. Já jsem zase stříhala. Ale nestíhala jsem. A pak se objevily plody – malé, černé peckovice. Vypadaly jako třešně, jen menší. A padaly přes plot.
Sousedka přišla znovu. Tentokrát s mobilem v ruce. „Fotím to. Tohle je důkaz. Když se mým slepicím něco stane, dám vás k soudu,“ prohlásila. Já jsem se snažila vysvětlit, že poctivě stříhám, dělám, co můžu. Ale ona mě ani neposlouchala.
Večer jsem seděla na schodech u domu a brečela. Ne kvůli sousedce. Kvůli sobě. Protože jsem si uvědomila, jak moc jsem se nechala zlákat něčím, co vypadalo jako snadné řešení – a nakonec mě to stálo nervy, čas a klid.
Manžel se mě zeptal, co chci udělat. „Vytrhat to,“ řekla jsem.
Všechno šlo ven
Najali jsme firmu. Za jeden den byl živý plot pryč i s kořeny. Místo bobkovišně jsme vysadili hloh a dřín. Domácí druhy, které nepotřebují tolik péče. A hlavně – nejsou jedovaté.
Sousedka se na mě poprvé usmála. Já jsem si uvědomila, že někdy je nejlepší řešení přiznat si, že jsem udělala chybu. A napravit ji. I když to znamená začít znovu.
Dnes chodím kolem zahrady a necítím tlak. Nemusím stříhat, sbírat, hlídat. Plot roste pomalu, ale roste sám. A já mám zase čas na práci i na sebe. Na to, co je pro mě opravdu důležité.
Bobkovišeň vypadá krásně v katalogu. Ale v reálném životě – aspoň v tom mém – byla noční můra. A jsem ráda, že už ji nevidím.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková