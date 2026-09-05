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Všichni mi říkali, ať si pořídím bobkovišeň. Letos jsem ji vztekle vytrhala

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Když jsme se stěhovali do nového domu, všichni známí mi radili totéž: bobkovišeň. Prý nejlepší volba na živý plot, rychle roste, je krásně zelená, není s ní žádná práce. Poslechla jsem. Dnes vím, že to bylo jedno z nejhloupějších rozhodnutí, jaké jsem kdy udělala.
Všichni mi říkali, ať si pořídím bobkovišeň. Letos jsem ji vztekle vytrhala

Všichni mi říkali, ať si pořídím bobkovišeň. Letos jsem ji vztekle vytrhala

Zdroj: Unplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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