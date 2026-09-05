Zákeřná trombóza: Včasné rozpoznání příznaků může zachránit život

Reklama
1 min
Zákeřná trombóza: Včasné rozpoznání příznaků může zachránit životPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Trombóza patří mezi civilizační choroby, které jsou nejčastěji spojovány s nevyhovujícím stylem života. Příčinou této život ohrožující komplikace je tvorba krevních sraženin. Ty ucpávají tepny a cévy, čímž narušují průtok krve potřebný k zachování životně důležitých funkcí, mezi něž patří například okysličování životně důležitých orgánů. V řadě případů mohou vést až k úmrtí postiženého.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Pádné důvody, proč zařadit zázvor do svého jídelníčku a zvláště v tomto období
Na trhu se objevuje celá řada pro zdraví přínosných potravin. My vám nyní představíme jednu z nich, která...
Efektivní detoxikace organismu během jednoho dne
Podle odborníků bychom měli hlavně pít dostatečné množství tekutin. Jde především o vodu, ale v menším...
Kysané zelí pomáhá řešit zažívací potíže a zároveň posiluje imunitu
Stravovací návyky moderního člověka nejsou žádná sláva. Neustále někam pospícháme a nepřemýšlíme nad tím,...
Alternativní použití hořčice: Jedná se o účinného pomocníka při nachlazení
Hořčice je nejen velmi chutným kořením, které se využívá v řadě pokrmů, může vám také velmi dobře posloužit...
Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
Boží plán Novy překonal Polabí hned v první den. Diváci chválí obsazení i humor, někteří v něm ale už vidí chyby
VIPživot.cz
dnes, 08:11
3 min
Domácí cviky dokážou podpořit spalování tuků i bez vybavení. Most a V-up mohou částečně nahradit návštěvu posilovny
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:10
3 min
Jiří Paroubek našel nové dno: Bývalý premiér se zúčastnil tiskové konference největších internetových bizárů
In-lifestyle.cz
dnes, 08:08
3 min
Šulc je zpátky ve hře. Český reprezentant po dlouhé době nastoupil za Lyon a hned ukázal svou sílu
SportyŽivě
dnes, 08:06
3 min
Lela Vémola má nové BMW za tři miliony. Modelka tak vytřela zrak bývalému manželovi
Trendy Život
dnes, 08:04
3 min
Reklama
Turistům dnes zavřeli část pobřeží v Provence. Vedra a silný vítr zvýšily riziko požárů
Trendy Život
dnes, 08:03
2 min
Kateřina Brožová zastínila i zámeckou kulisu: V plavkách na sebe strhla veškerou pozornost
Trendy Život
dnes, 08:03
2 min
Nejdřív Dědek, teď Vinczeová. Prima ruší jednu show za druhou, natočené díly možná nikdy neodvysílá
VIPživot.cz
dnes, 08:00
2 min
Všichni mi říkali, ať si pořídím bobkovišeň. Letos jsem ji vztekle vytrhala
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:00
4 min
Artur Ryno maloval pravoslavné ikony. V sedmnácti vedl gang, který v Moskvě vraždil lidi podle vzhledu
Psychologie zločinu
dnes, 08:00
12 min
Reklama
Taneční maraton si vybral daň. Partner Petry Nesvačilové skončil s krvavým zraněním
Žena.cz
dnes, 07:59
Konzervu lze v nouzi otevřít i bez klasického otvíráku. Tábornická metoda má být překvapivě rychlá a jednoduchá
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:57
2 min
Sbohem, dokonale upravené vlasy: Seznamte se s podzimními trendy, které mění pravidla hry
GrapesMag
dnes, 07:56
6 min
Mladá Češka zahynula v rakouských Alpách, šla na túru s otcem
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:54
Mladý cizinec za volantem kamionu jel po dálnici s více než promile alkoholu
Jihlavská Drbna
dnes, 07:51
1 min
Reklama
Zákeřná trombóza: Včasné rozpoznání příznaků může zachránit život
Krasnezeny.eu
dnes, 07:40
1 min
Muž s psychickými problémy zmizel po cestě do nemocnice, naposledy ho viděli u Edenu
Pražská Drbna
dnes, 07:39
1 min
Caesar salát s kuřecím masem, krémovým dresinkem a parmazánem: Smažené kuřecí kousky v oblíbeném krémovém salátu
Cooky.cz
dnes, 07:25
4 min
Navrhovaný schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62 procent lidí, uvedl průzkum
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:20
Homo nostalgiens, člověk nostalgický
i60.cz
dnes, 07:20
4 min
Reklama
Auto skončilo v noci po nehodě v Jizeře, z koryta řeky ho vytáhl hasičský speciál
Liberecká Drbna
dnes, 07:20
1 min
Nevydané školní obědy v Hradci dostanou druhou šanci. Lidé ho najdou v automatu
Hradecká Drbna
dnes, 07:19
1 min
Microsoft Edge ukládá vaše hesla v čitelné podobě přímo do paměti. Kdokoliv je může vytáhnout za pár kliknutí
Mobify.cz
dnes, 07:12
4 min
Lavi s dredy rozjíždí turnaj v šipkách. Komedie Šipkaři láká na kombinaci Borata a Dannyho parťáků
Kinobox.cz
dnes, 07:06
1 min
Hvězda Plzně neustála vyřazení ze soupisky pro Evropu. Krčík na truc přestoupil do Pardubic
SportyŽivě
dnes, 07:04
3 min
Reklama
Kampaň před volbami v Českých Budějovicích začíná, objevují se první billboardy
Budějcká Drbna
dnes, 07:02
1 min
Jaderná válka? Komunističtí vůdci by v pevnosti Hanička přežili jen krátce
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:02
Prohlášení Rady Iustitia et Pax: Nepodléhejme dezinformacím, stůjme na straně obětí ruské agrese
Proboha!
dnes, 07:00
3 min
Znojmo hledá projektanta, který přemění bývalé lázně na sportovní halu
Brněnská Drbna
dnes, 07:00
1 min
Pohnutá historie, legendy a děsivé podzemí. Nejtajemnější český hrad je nejkrásnější na podzim
NESPECHEJ.cz
dnes, 07:00
5 min
Reklama
Jonášův příběh vybízí k zodpovědnosti. Prožil jsem ho na vlastní kůži
Proboha!
dnes, 07:00
8 min
Putin naznačil možnost konce války. Británii ale zároveň odmítl říct, zda Rusko chystá útok
Securitytech
dnes, 07:00
3 min
Lodžie už žije hudbou a divadlem. Worldfest pokračuje celý víkend
Hradecká Drbna
dnes, 07:00
1 min
Strany v Karlových Varech sází ve volební kampani hlavně na osobní kontakt
Karlovarská Drbna
dnes, 06:56
3 min
Muchová ohromila dominancí, jenže přišel šok. Nebyla jsem sama sebou, nechápala
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 06:54
Reklama
Telefon za miliony zůstal němý. Česká tenistka Valdmannová jako náhradnice stále čeká na životní šanci
SportyŽivě
dnes, 06:48
3 min
Babiše zlákala unikátní Tesla. „Hned si to u vás objednávám," halasil na prodejce
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:45
Dědek práskl Hadamczika a odhalil, v jakém stavu je český hokej. Na stole leží miliardová nabídka, kterou svaz blokuje
SportyŽivě
dnes, 06:43
3 min
Než koupíš pátý čistič, vytáhni sodu: 9 překvapivě dobrých triků pro sobotní úklid
Poudree.cz
dnes, 06:32
8 min
V sobotu ve 22:10 to vypukne: ČT2 odpálí nejbrutálnější kultovní pecku filmové historie
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
4 min
Reklama
Reklama
Navigace může ohrozit životy, varuje expert. Některé hříchy řidičů by trestal přísněji
Škoda 120 zachránila komunisty před ostudou. Původně místo ní mělo vzniknout úplně jiné auto
Absolonová už nestíhá všechno sama. Přiznala, kdo jí pomáhá s dětmi
„Asi nám chybí DDR.“ Za Krušnými horami se rodí odpalovací rampa extrémní pravice
Lidské bestie: Robert Mugabe osvobodil Zimbabwe od vlády bílé menšiny. Pak si začal plést svou vůli s přáním celé země
Reklama
Reklama