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Petr Veliký měl extrémně špatný vztah se svým synem. Nechal ho car zavraždit?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V dřívějších dobách nebylo ničím neobvyklým, že se rodinní příslušníci vyšších vrstev mezi sebou vraždili. Vzpomeňme si třeba na svatého Václava. Dokázal ale i car Petr Veliký nechat zabít svého syna?
Petr Veliký měl extrémně špatný vztah se svým synem. Nechal ho car zavraždit?Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 02.10.2026 08:30
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