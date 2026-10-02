Kvíz: 10 velmi zajímavých slovenských slov, které už dnešní generace nepřeloží

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Kvíz: 10 velmi zajímavých slovenských slov, které už dnešní generace nepřeložíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Přesto, že jsou si čeština i slovenština velmi podobné, následující výrazy vám nejspíše pěkně potrápí mozkové závity.
Kvíz: 10 velmi zajímavých slovenských slov, které už dnešní generace nepřeložíZdroj: Todor Dinchev/ Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 02.10.2026 05:00
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