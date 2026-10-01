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Geniální malíř nebyl za života uznávaný, trpěl psychickou poruchou a velmi brzy spáchal sebevraždu. Vincenta Van Gogha nechtěla žádná žena

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Svůj talent k malování objevil dnes už uznávaný Vincent Van Gogh velmi krátce před svou smrtí. Dalo by se říct, že teprve v sedmadvaceti letech se našel. Bohužel trpěl těžkými depresivními stavy, které mu zkreslovaly jeho pohled na svět a často mu také znemožňovaly pracovat. Možná, kdyby zvládl život, dočkal by se obdivu i za svého života.
Geniální malíř nebyl za života uznávaný, trpěl psychickou poruchou a velmi brzy spáchal sebevraždu. Vincenta Van Gogha nechtěla žádná žena

Geniální malíř nebyl za života uznávaný, trpěl psychickou poruchou a velmi brzy spáchal sebevraždu. Vincenta Van Gogha nechtěla žádná žena

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 13:30

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