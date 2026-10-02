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Kde je hlava Shakespeara? Vědci se domnívají, že v jeho hrobu není

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Když se řeknou významní angličtí básníci, mnohé z nás napadne to samé. William Shakespeare! O jednom z nevýznamnějších básníků a dramatiků 17. století si můžeme přečíst mnohé. Záhadou ovšem zůstává jeho mrtvé tělo.
Kde je hlava Shakespeara? Vědci se domnívají, že v jeho hrobu není

Kde je hlava Shakespeara? Vědci se domnívají, že v jeho hrobu není

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:30

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