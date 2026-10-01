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Nejhorší rok v dějinách lidstva odhalen: Slunce zmodralo a zastavil se čas

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S počasím nejsou nikdy všichni spokojeni. Někomu nevyhovuje zima, někomu jinému zas teplo. Můžeme vám však s jistotou říci, v kterém roce byste žít nechtěli. Roku 536 totiž přišlo období, které určitě nevyhovovalo nikomu. Jednalo se totiž o možná nejhorší rok pro lidstvo jako takové.
Nejhorší rok v dějinách lidstva odhalen: Slunce zmodralo a zastavil se čas

Nejhorší rok v dějinách lidstva odhalen: Slunce zmodralo a zastavil se čas

Zdroj: Bernd Martin / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:30

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