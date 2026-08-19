Režim letadlo sice zkrátí dobu nabíjení, ale test ukázal, že minimálně. Existuje ještě mnohem způsob

Letový režim jako trik pro rychlejší nabíjení koluje internetem roky. Logika je jednoduchá: vypnete mobilní rádia, telefon méně spotřebovává, takže se nabije dřív. A funguje to, jenže podle testu webu SlashGear na Samsungu Galaxy S24 Ultra je rozdíl mezi nabíjením s letovým režimem a bez něj typicky 4 až 7 minut na celém cyklu z nuly na sto procent. Starší test CNET, který SlashGear cituje, naměřil 4 minuty u plného nabití a 11 minut do padesáti procent. To není nic, ale rozhodně to není důvod, proč se vám telefon nabíjí pomalu. Ten důvod je skoro vždy jinde, v nabíječce, kabelu nebo v tom, co s telefonem při nabíjení děláte.
Proč letový režim pomáhá tak málo
Moderní telefony při nabíjení řídí příkon sofistikovaně. Odběr mobilních rádií, Wi-Fi a Bluetooth představuje v porovnání s celkovým příkonem nabíjení relativně malou položku. Když Galaxy S24 Ultra přijímá energii přes 25W nebo 45W adaptér, pár stovek miliwattů ušetřených vypnutím antén se v celkovém čase projeví minimálně.
SlashGear navíc popsal zajímavý vedlejší efekt: při vyšší okolní teplotě (kolem 31–33 °C) se přínos letového režimu prakticky smazal. Telefon v letovém režimu potřeboval 1 hodinu a 14 minut až 1 hodinu a 21 minut, protože tepelný management zpomalil nabíjení víc, než kolik ušetřilo vypnutí rádií. Teplota prostředí zkrátka dokáže přebít jakýkoli softwarový trik.
Správná nabíječka a kabel, to je ten mnohem lepší způsob
Skutečný skok v rychlosti nabíjení nepřinese přepínání režimů, ale hardware, který telefonu dodá výkon, na jaký je stavěný. A tady spousta uživatelů ztrácí minuty; ne jednotky, ale desítky.
- iPhone 15 a novější se přes starší USB-A nabíječku může nabíjet pomaleji. S USB-C adaptérem o výkonu 20 W a více Apple uvádí rychlé nabíjení, z nuly na 50 % za zhruba 30 minut.
- Samsung Galaxy pro Super Fast Charging vyžaduje USB-C adaptér s podporou PD 3.0 a PPS. Bez toho telefon nabíjí standardní rychlostí, i když sám zvládá 25 W nebo 45 W.
- Google Pixel 10 podporuje 30W USB-C PPS, větší Pixel 10 Pro XL pak 45W USB-C PPS. Adaptér ale v balení nenajdete, Google přibaluje jen kabel.
Praktická zkratka: pro většinu dnešních telefonů je ideální jednoportová USB-C nabíječka s PD/PPS o výkonu 30–45 W a kvalitní USB-C na USB-C kabel. V českých obchodech seženete originální Samsung 25W i 45W adaptéry a univerzální alternativy od značek jako Baseus nebo Anker jsou běžně skladem.
Telefon při nabíjení nechte být
Druhý faktor, který bývá důležitější než letový režim, je prostě telefon při nabíjení nepoužívat. Apple to ve své dokumentaci říká výslovně: hry, kamerové aplikace a streamování videa při plném jasu nabíjení zpomalují. Displej na maximální jas, GPU pod zátěží a aktivní modem dohromady odebírají výkon, který by jinak šel do baterie.
Nemusíte telefon vypínat. Stačí ho položit displejem dolů, nechat ho v klidu a nepouštět na něm nic náročného. Tohle samo o sobě udělá víc než letový režim.
Proč výrobci nebalí nabíječku do krabičky
Je v tom paradox. Výkon nabíječky je pro rychlost nabíjení klíčový, ale Apple, Samsung i Google z ní udělali samostatný nákup. Oficiální vysvětlení zní ekologicky: Apple výslovně píše, že adaptér z balení vyřadil kvůli environmentálním cílům. Google u nových Pixelů přibaluje jen telefon a USB-C kabel. Výsledek je, že spousta lidí nabíjí nový telefon starým 10W adaptérem ze šuplíku a diví se, proč to trvá věčnost.
Bezdrátově? Pozor na rozdíl mezi Qi2 a Qi2 25W
Kdo preferuje bezdrátové nabíjení, měl by vědět, že samotné označení „Qi2“ znamená magnetické nabíjení s výkonem až 15 W. Podpora až 25 W přišla teprve s verzí 2.2, označovanou jako Qi2 25W. Na českém trhu najdete Qi2 nabíječky od zhruba 600 Kč za 15W stojánek, ale plnohodnotné 25W modely začínají spíš kolem 2 000 Kč. Než koupíte, ověřte si, co váš telefon skutečně podporuje: Pixel 10 zvládá bezdrátově jen 15 W, zatímco Pixel 10 Pro XL už 25 W.
Letový režim při nabíjení není zbytečný, je jen zbytečně přeceňovaný. Pět ušetřených minut za cenu ztráty hovorů a notifikací málokdy stojí za to. Správný adaptér, správný kabel a telefon odložený stranou při nabíjení, to je kombinace, která reálně rozhoduje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman