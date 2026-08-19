Nová pražská nemocnice bude v areálu té vinohradské, využije se prázdný pozemek

Nová pražská nemocnice bude v areálu té vinohradské, využije se prázdný pozemekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nová pražská nemocnice bude stát v areálu FN Královské Vinohrady
V pražské zoologické zahradě se dnes poprvé před veřejností představilo mládě lachtana jihoafrického. Při...
Pražští policisté aktuálně pátrají po ženě, která ve zverimexu v Hostivaři nechala krabici s dvacítkou...
Kvůli pádu ženy do kolejiště a následnému střetu ve stanici Smíchovské nádraží byl na hodinu omezen provoz...
Pražské vodovody a kanalizace připravily na září prohlídky kanalizačního prostoru přímo pod Staroměstskou...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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