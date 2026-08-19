Nový Android má zásadní chybu, hodinu ho bylo třeba aktualizovat. Čtyři restarty, než byl vůbec bezpečný

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Nový Android má zásadní chybu, hodinu ho bylo třeba aktualizovat. Čtyři restarty, než byl vůbec bezpečnýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Motorola ThinkPhone 25
Zdroj: Motorola
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
- Neobvyklý pokus oklamat soud v USA pomocí AI. Do dokumentů psal bílým písmem, soudce to za pár dní odhalil
- Režim letadlo sice zkrátí dobu nabíjení, ale test ukázal, že minimálně. Existuje ještě mnohem způsob
- Polsko jako první v EU spouští „pískoviště“ pro AI. Firmy si otestují umělou inteligenci, než ji pustí mezi lidi
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