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Hořela budova Národního onkologického centra v Motole, škoda je 20 milionů

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Přes tři hodiny bojovali pražští hasiči s požárem budovy Národního onkologického centra, které je součástí Nemocnice Motol. Hořelo opláštění. Hasiči evakuovali 14 lidí, škodu odhadují na 20 milionů.
Hořela budova Národního onkologického centra v Motole, škoda je 20 milionů

Hořela budova Národního onkologického centra v Motole, škoda je 20 milionů

Zdroj: Hasiči Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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