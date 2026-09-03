Konec srpna je poslední šance pohnojit okurky. Kdo teď přidá do vody dvě suroviny z kuchyně, sklidí rekordní úrodu do podzimu

Konec srpna je pro pěstitele okurek klíčovým obdobím, protože rostliny jsou na vrcholu růstu a příslib bohaté úrody je za rohem. Aby
rostliny okurek dosáhly svého plného potenciálu a poskytly vám maximum plodů, musíte jim dodat ty správné živiny. Pomůže vám jednoduchá směs kvasnic s cukrem. Toto organické hnojivo dokáže zázraky a zajistí vám opravdu rekordní úrodu okurek skoro zadarmo. Proč právě droždí a cukr
Kvasnice a cukr tvoří silnou kombinaci, která významně přispívá ke zdraví a růstu okurek. Mezi výhody tohoto organického hnojiva patří:
Množství živin: Kvasnice jsou fantastickým zdrojem základních živin, jako je dusík, draslík a vitaminy skupiny B. Tyto prvky hrají zásadní roli při vývoji rostlin a tvorbě zdravých plodů. Podpora vývoje kořenů: Živiny obsažené v kvasnicích a cukru podporují růst kořenů a zvyšují schopnost rostliny přijímat vodu a živiny z půdy. Podpora kvetení a tvorby plodů: Nezbytný pro kvetení a tvorbu plodů u okurek je zejména draslík – a toho mají kvasnice dostatek. Hnojivo bohaté na draslík podporuje vývoj květů a zvyšuje nasazování plodů. Zlepšuje stav půdy: Přítomnost organických látek z kvasnic a cukru zlepšuje strukturu půdy a mikrobiální aktivitu, čímž vytváří příznivější prostředí pro růst rostlin. Zdroj fotografie: Depositphotos Vytvoření hnojiva z kvasnic a cukru
Výroba tohoto přírodního hnojiva je rychlá a jednoduchá a využívá ingredience, které se běžně vyskytují v každé kuchyni. Zde je návod na jeho přípravu:
1 polévková lžíce aktivního sušeného droždí 1 polévková lžíce cukru 4 litry teplé vody
V čisté nádobě rozpusťte v teplé vodě
cukr a míchejte, dokud nezmizí i poslední pevné částečky. Do roztoku cukru a vody přidejte lžíci aktivního sušeného droždí. Jemně promíchejte, aby se droždí rovnoměrně rozprostřelo. Vše nechte přibližně 30 minut odstát, aby se droždí aktivovalo a uvolnilo všechny živiny. Před použitím na rostliny okurek směs znovu promíchejte. Zdroj fotografie: Unsplash Aplikace hnojiva na okurky
Pro maximalizaci přínosu hnojiva z kvasnic a cukru je velmi důležité ho správně aplikovat. Poprvé byste ho měli použít koncem srpna, protože tehdy jsou
rostliny na vrcholu vegetačního období a zvýšený přísun živin rozhodně ocení. Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte hnojivo s kvasnicemi a cukrem jednou za dva týdny a na každou rostlinu okurky použijte přibližně 1 šálek hnojivé směsi (předtím ji můžete rozmíchat s teplou vodou). Co si ještě pamatovat
Ačkoli je toto hnojivo velmi prospěšné zejména pro okurky, lze jej použít i pro jiné rostliny na zahradě, které vyžadují velký přísun živin.
Ocení ho například rajčata, papriky a dýně. Díky zařazení tohoto organického hnojiva do zahradnické rutiny můžete očekávat, že letos vás potěší opravdu působivá úroda čerstvých, křupavých okurek, na kterých si budete moci báječně pochutnat. A vyzkoušet můžete i hnojení kurkumou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři