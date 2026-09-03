Jack Doohan: Schumacher je mým velikým vzorem

Jack Doohan se letos připojil k Haasu jako rezervní jezdec. Před Velkou cenou Itálie si Australan zavzpomínal na pár momentů se sedminásobným německým šampionem. V Monze bude totiž Schumacherovi vzdán hold prostřednictvím barevných provedení vozů Ferrari a Sebastian Vettel absolvuje čestné kolo ve voze F2002.
„Můj otec a Michael Schumacher byli velmi blízcí přátelé,“ svěřil se Doohan. „Po roce 1994 oba vyhráli své první mistrovství světa a nějakým způsobem se stali sousedy – jeden zvítězil na dvou kolech a druhý na čtyřech. Tam začalo naše přátelství, a vlastně celé mé dětství jsem se s Michaelem potkával. Trávil jsem čas hlavně u nich doma, ale Michael byl pro mě vždycky idolem i v monopostu. Od něj jsem také dostal svou první motokáru. Vlastně to byl začátek mé cesty k tomu, kde jsem dnes.“
Pro mladého Doohana byla Schumacherova dominance na trati až na druhém místě, spíše si ho vážil jako rodinného přítele. Zdůraznil, že poznání lidské stránky špičkového sportovce formovalo i jeho vlastní přístup k formuli 1.
„Jeho výjimečnost jako sportovce mi zpočátku rozhodně nedocházela,“ pokračoval Australan. „Byl jsem tří, pěti nebo sedmileté dítě, které se vracelo ze školy, a on se prostě bavil s mým tátou. Když jsou tihle lidé blízko vás, jsou prostě normální a milí. To je ten základ, který se v paddocku někdy ztrácí. Koneckonců, piloti jsou prostě normální lidé. To vždycky říkám – kromě toho, že jsme umělci, což v podstatě jsme, že? Sportovní umělci, v ničem se nelišíme od cirkusáků! Jsi prostě obyčejný člověk. Máš stejnou rutinu, vstaneš, dáš si kávu, vyřídíš si své věci, jdeš do práce a vrátíš se domů.“
Závěrem Jack Doohan dodal: „Pro mě je Michael neuvěřitelně inspirující osoba. Vyhrál sedm mistrovství světa ve dvou různých dekádách s různými typy vozů, nikdy nepolevoval ve svém úsilí a pak se znovu vrátil s novým týmem, který právě začínal. Je mnoho důvodů, proč ho chválit, ale pro mě je to mnohem víc než jen jeho výkony za volantem, co dělá z Michaela Schumachera mého idola ve formuli 1.“