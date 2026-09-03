Mravenci nenávidí vůni jednoho koření, které máte v kuchyni. Nasypte ho na záhon a sledujte, co se stane

Mravenci stejně jako jiní škůdci dokáží na vaší zahradě způsobit celou řadu problémů a nepříjemností.
Rostliny jejich přítomností začínají velmi rychle strádat a chřadnout. Pokud nijak nezasáhnete, brzy o ně můžete přijít. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak se jich účinně zbavit i bez použití chemických přípravků. Použijte skořici a odežeňte mravence ze své zahrady. Jak mravenci v zahradě škodí
Přestože přítomnost tohoto hmyzu je v některých případech prospěšná, v jiných nadělají více škody než užitku.
Největším problémem jsou mraveniště v záhonech, kde ubírají živiny i prostor pěstovaným rostlinám. Mravenci si taky velmi rádi chovají mšice, které se živí rostlinnou šťávou. Přirození nepřátele na ně tak nemohou a dál nerušeně likvidují vaši budoucí úrodu. Jak se mravenců účinně zbavit
Jestli jste na své zahradě zaznamenali velké množství mravenčích kolonií, pak je nejvyšší čas začít jednat. Díky svému silně vyvinutému čichu
dokáží najít potravu i ve velké vzdálenosti od mraveniště, což je nakonec může přivést až do vašeho domova. Abyste se vyhnuli jejich nežádoucí přítomnosti, vyžeňte je ze své zahrady použitím aromatického koření. Odežeňte mravence skořicí
Lahodná a lákavá vůně skořice je ve skutečnosti odpudivá pro mravence a některé další druhy hmyzu. Stačí ji
jednoduše nasypat na místo, kde se tito škůdci nejvíce vyskytují a nechat ji udělat všechnu práci za vás. Jednoduše vás zbaví taky toulavých koček i otravných much. Malé množství tohoto aromatického koření vám s mravenci rychle pomůže. Zdroj fotografie: Depositphotos Jak skořici použít na zahradě
Balíček skořice jednoduše nasypte na místo, kde mravenci shánějí potravu nebo přímo na mraveniště. Kolem často napadených rostlin
lze taky vytvořit přírodní bariéru, které se raději obloukem vyhnou. Nevýhodou používání skořice je, že po každé zálivce záhonů nebo dešti musíte na jejich povrch nasypat další vrstvu, aby se mravenci opět nevrátili. Další způsoby, jak se zbavit mravenců
Pokud nemáte po ruce
skořici nebo vám není její vůně příliš příjemná, lze ji nahradit jiným druhem koření. Skvěle proti mravencům a dalším škůdcům funguje kajenský pepř, máta, prášek do pečiva, mletá káva, majoránka, med a vroucí voda nebo ocet. Těmito přírodními prostředky se mravenců zbavíte jednou provždy, aniž byste museli sáhnout po agresivních a nebezpečných chemikáliích.
VIDEO Jak se zbavit mravenců v zahradě
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz