Z filmového elegána je dnes vrásčitý senior. Hugh Grant slaví 66 let a ze své proměny viní děti

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Z filmového elegána je dnes vrásčitý senior. Hugh Grant slaví 66 let a ze své proměny viní dětiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hugh Grant slaví šestašedesát let a dřívější šarm vyměnil za vrásky. Někdejší idol prošel proměnou a prozradil, že za jeho unavenou vizáží stojí děti.
Hugh Grant v Cannes v roce 1997
Zdroj: FOTO:Georges Biard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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