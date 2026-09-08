Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Jak zůstat fit na cestách?  Pohyb, výživa a regenerace

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dovolená nebo třeba jen prodloužený víkend je pro mnoho lidí symbolem odpočinku, dobrého jídla a volnějšího režimu. To ale neznamená, že musí skončit veškerý pohyb. Naopak. Pokud vyrazíte za odpočinkem mimo domov, nabízí příležitosti vyzkoušet nové aktivity, projít zajímavá místa pěšky nebo si dopřát sport bez každodenního stresu a pracovních povinností. Jak si udržet aktivní životní styl i na cestách, aniž by se z volného času stal další tréninkový program?
Proteinová tyčinka

Proteinová tyčinka

Zdroj: Nutrend.cz
Reklama
Další články z Svět cestovatele
Na Erasmus s EHIC i cestovním pojištěním. Některé zdravotní pojišťovny pomohou s cenou
Na Erasmus s EHIC i cestovním pojištěním. Některé zdravotní pojišťovny pomohou s cenou
Proč bych nikdy na dovolenou nejela do lákavé exotiky
Proč bych nikdy na dovolenou nejela do lákavé exotiky

Cestování do exotických destinací se v současnosti často prezentuje jako top životního stylu. Záběrů...

Učebnice hoří. Začátek lidského rodu dostal víc větví, za vše mohla lebka kojence
Učebnice hoří. Začátek lidského rodu dostal víc větví, za vše mohla lebka kojence

Dětské čelisti raného Homo: rod člověka byl strom, ne žebřík. Učebnice nehoří. Začátek lidského rodu ale...

Plánujete dovolenou v exotice? Silné El Niño přinese spalující vedra i bleskové povodně
Plánujete dovolenou v exotice? Silné El Niño přinese spalující vedra i bleskové povodně

Jestliže jste letošním horkým létem proplouvali s obtížemi a těšili jste se, až konečně tropické teploty...

Benátské vězení, ze kterého utekl Casanova. Tajemný příběh Piombi a Pozzi
Benátské vězení, ze kterého utekl Casanova. Tajemný příběh Piombi a Pozzi

Italské Benátky si nejspíš hodně lidí spojí spíše s gondolami plujícími po Velkém kanále, s romantickými...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.