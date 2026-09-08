Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Sucho svírá Česko dál i bez letních veder. Morava vysychá, Orlík je na historickém minimu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Konec letních veder Česku příliš nepomohl. Velká část Moravy a jižní Čechy zůstávají v sevření půdního sucha, které se dál prohlubuje. Vědci z CzechGlobe…
sucho

sucho

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Tábor postaví novou vodní nádrž
Tábor postaví novou vodní nádrž
Uherské Hradiště plánuje novou čtvrť s téměř 600 byty
Uherské Hradiště plánuje novou čtvrť s téměř 600 byty

Na jihozápadním okraji Uherského Hradiště by mohla v budoucnu vyrůst zcela nová městská čtvrť. Zastupitelé...

Brněnští vědci zachraňují meruňky, broskve a kdouloně. Zmrazí je v kapalném dusíku
Brněnští vědci zachraňují meruňky, broskve a kdouloně. Zmrazí je v kapalném dusíku

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se pustili do pětiletého projektu, jehož cílem je najít spolehlivé...

Zemědělec zachránil šumavskou cihelnu před demolicí
Zemědělec zachránil šumavskou cihelnu před demolicí

Cihelna v Boubíně na Klatovsku čelila v roce 2020 demoličnímu výměru. Dnes je z ní opravená kulturní...

Část OSVČ může ještě letos žádat o vrácení peněz ze sociálních záloh
Část OSVČ může ještě letos žádat o vrácení peněz ze sociálních záloh

Od července se části českých OSVČ snížila minimální záloha na důchodové pojištění z 5 720 na 5 005 korun...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.