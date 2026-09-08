Rusko našlo v Arktidě „bílou ropu“, chce se vymanit z pasti. Teď platí za chybu z 90. let a zoufale dohání ztrátu

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Rusko našlo v Arktidě „bílou ropu“, chce se vymanit z pasti. Teď platí za chybu z 90. let a zoufale dohání ztrátuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rusko dováželo přes devět tisíc tun uhličitanu lithného ročně, hlavně z Chile a Argentiny. Po roce 2022 se dodávky přerušily a Moskva zjistila, jak hluboká je díra, kterou si sama vykopala.
Těžba lithia
Zdroj: TASS
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Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...Všechny články tohoto autora →
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