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Rusko našlo v Arktidě „bílou ropu“, chce se vymanit z pasti. Teď platí za chybu z 90. let a zoufale dohání ztrátu

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Rusko dováželo přes devět tisíc tun uhličitanu lithného ročně, hlavně z Chile a Argentiny. Po roce 2022 se dodávky přerušily a Moskva zjistila, jak hluboká je díra, kterou si sama vykopala.
Těžba lithia

Těžba lithia

Zdroj: TASS
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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