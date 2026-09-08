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Na Erasmus s EHIC i cestovním pojištěním. Některé zdravotní pojišťovny pomohou s cenou

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Dennívýzva
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Semestr v Barceloně, Helsinkách, Lisabonu nebo třeba v Krakově? Při přípravách na několikaměsíční studijní pobyt řeší studenti hlavně bydlení, dopravu nebo rozpočet. Stranou by ale nemělo zůstat ani pojištění. Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC je důležitým základem, cestovní pojištění však nenahrazuje. Dobrou zprávou je, že některé české zdravotní pojišťovny svým studentům pomáhají náklady na komerční pojištění snížit.
Učitelka

Učitelka

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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