Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Majolkové koláčky s tvarohovou náplní a džemem, které zůstanou krásně měkké ještě dlouho po upečení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když chci upéct něco drobného ke kávě a zároveň nechci, aby bylo druhý den všechno suché, sahám právě po těchto koláčcích s majolkou. Těsto je příjemně vláčné, dobře se s ním pracuje a ozdoba z tvarohu a džemu udělá i z obyčejného plechu sváteční pečení. U nás doma se pečou hlavně o víkendu, protože jsou hotové bez zbytečných kudrlinek a chutnají i dětem.
Obrázek k receptu na Koláčky s majolkou zdobené tvarohem a džemem jako vláčná nostalgie ke kávě

Obrázek k receptu na Koláčky s majolkou zdobené tvarohem a džemem jako vláčná nostalgie ke kávě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Koláčky s majolkou zdobené tvarohem a džemem jako vláčná nostalgie ke kávě
Reklama
Další články z Cooky.cz
Tato běžná přísada výrazně vylepší chuť každého vývaru: Většina Čechů ji přitom vyhazuje do koše
Tato běžná přísada výrazně vylepší chuť každého vývaru: Většina Čechů ji přitom vyhazuje do koše
Kefírový koláč s borůvkami a drobenkou je jednoduchý moučník z plechu i pro začátečníky
Kefírový koláč s borůvkami a drobenkou je jednoduchý moučník z plechu i pro začátečníky

Kefírový koláč s borůvkami a křupavou drobenkou je přesně ten typ pečení, který zvládnete i ve všední večer...

Královna pomazánek: Tvarůžková bez kompromisů, lehká, lahodně dochucená a hotová za deset minut
Královna pomazánek: Tvarůžková bez kompromisů, lehká, lahodně dochucená a hotová za deset minut

Olomoucké tvarůžky mají pověst sýra pro odvážné. Jenže v pomazánce se jejich intenzivní chuť zjemní a...

Moravské béleše, které se nepečou, ale smaží a chutnají nejlépe ještě teplé
Moravské béleše, které se nepečou, ale smaží a chutnají nejlépe ještě teplé

Béleše si pamatuji jako jídlo, které nevypadá složitě, ale právě v tom bývá háček. Jsou to slovácké kynuté...

Borůvkový koláč trochu poctivěji: Měkké těsto, šťavnaté ovoce a žádné šetření
Borůvkový koláč trochu poctivěji: Měkké těsto, šťavnaté ovoce a žádné šetření

Borůvkový koláč je přesně ten typ moučníku, který člověk upeče bez velkého přemýšlení a stejně zmizí mezi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.