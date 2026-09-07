Majolkové koláčky s tvarohovou náplní a džemem, které zůstanou krásně měkké ještě dlouho po upečení

Když jsem je uviděla poprvé, okamžitě mně připomněly svým tvarem a džemem uprostřed jedny staré sušenky, které jsem kdysi měla moc ráda a jmenovaly se Lucie. Akorát na nich nebyl tvaroh, ale vypadaly téměř stejně. U těchto koláčků těsto zůstává vláčné, nelepí se víc, než je zdrávo, a tvaroh s džemem z obyčejného plechu udělají pečení, které se dá bez rozpaků dát i na stůl návštěvě. U nás se do nich nejčastěji pouštím o víkendu. Nevyžadují žádné velké zdobení a děti je berou bez dlouhého přemlouvání.
mám ráda hlavně proto, že se netváří složitě a přitom drží výsledek. Majolkové těsto Majonéza v něm chuťově nevyčnívá, není potřeba se toho bát. Spíš pomůže, aby byly koláčky měkké a vláčné i po vychladnutí. Do středu dávám někdy hustý rybízový džem, jindy meruňkový nebo švestkový. A občas prostě sáhnu po skleničce, která je zrovna načatá v lednici.
Můj tip: Vezměte spíš hustší džem. Řídký se v troubě rozteče po tvarohu i po plechu a koláčky pak nevypadají tak úhledně. Proč se majolkové těsto u koláčků tak osvědčilo
u nás patří mezi pečení, ke kterému se člověk vrací, i když název může znít na první dobrou trochu zvláštně. V novějších receptech se často objevuje stejný základ: do kynutého těsta přijde Majolkové koláčky majonéza, mléko, droždí a mouka, v některých verzích ještě smetana. Těsto pak bývá jemnější než běžné kynuté a hotové koláčky tak rychle netvrdnou.
Za zmínku stojí i zdobení. U
moravských koláčů se podle rozhlasového receptu pracuje s různými náplněmi: někde se dává samotný tvaroh, jinde povidla, jinde obojí dohromady. Tahle dvojice mi sedí nejvíc. Tvaroh koláček zjemní a džem nebo povidla mu dají výraznější sladký střed. Žádná přezdobená cukrařina, spíš domácí plech, který mizí rychleji, než by člověk čekal. Recept na domácí majolkové koláčky
Doba přípravy: asi 35 minut + kynutí Doba pečení: přibližně 15 až 18 minut Teplota trouby: 200 °C Počet kusů: zhruba 20 až 24 koláčků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 300 g polohrubé mouky 200 g hladké mouky 1 špetka soli 60 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 42 g čerstvého droždí 150 g majonézy 230 ml vlažného mléka
Zdobení: 250 g měkkého tvarohu 2 lžíce cukru moučka 1 žloutek 1 lžička vanilkového cukru 120 až 150 g hustého džemu podle chuti
Drobenka: 80 g polohrubé mouky 50 g cukru krupice 50 g másla Postup přípravy dlouho vláčných koláčků s majolkou
1. Do malé misky rozdrobte
droždí, přilijte část vlažného mléka a přidejte špetku cukru z odměřeného množství. Kvásek nechte stát asi 10 minut, dokud se nahoře neobjeví pěna.
2. Ve větší míse promíchejte
polohrubou mouku, hladkou mouku, sůl, cukr a vanilkový cukr. Přidejte vzešlý kvásek, zbytek mléka a nakonec majonézu.
3. Zadělejte hladké, měkké
kynuté těsto. Jde to ručně i v robotu. Správně má být pružné a jen trochu lepivé, ne hutné. Když se lepí moc, přidejte malinko mouky, ale opatrně.
4. Mísu zakryjte utěrkou a nechte
těsto kynout na teplejším místě asi 45 až 60 minut. Objem by se měl viditelně zvětšit. Během kynutí připravte tvarohovou náplň
5. Promíchejte
tvaroh, žloutek, cukr moučka a vanilkový cukr na hladší krém. Pokud je tvaroh řídký, pomůže lžička polohrubé mouky.
6. V jiné misce prsty promněte
máslo, polohrubou mouku a cukr, až vznikne drobenka. Dejte ji na chvíli do chladu, bude sypčí a nebude se tolik mazat.
7. Vykynuté
těsto rozdělte na podobně velké kousky a z každého udělejte bochánek. Skládejte je na plech s pečicím papírem, mezi jednotlivými kousky nechte trochu volného místa. Foto: Cooky.cz, Těsto rozdělíme na stejné kuličky.
8. Doprostřed každého bochánku vytlačte důlek. Dobře funguje dno malé skleničky, podobně se to dělá i v tradičních postupech na majolkové koláčky. Okraj zůstane vyšší a náplň z něj tolik neutíká.
9. Do důlků dejte lžičku
tvarohové náplně a navrch trochu džemu. Džem dávám až na tvaroh, koláčky jsou pak barevnější a střed se zbytečně nepřipéká.
Jemné majolkové koláčky, sypané drobenkou – příprava koláčů z majolkového těsta
10. Koláčky posypte
drobenkou a nechte je na plechu ještě 10 až 15 minut odpočinout. Troubu si zatím předehřejte na 200 °C.
11. Pečte v předehřáté troubě asi
15 až 18 minut, dokud okraje nezezlátnou. Trouby umějí být zrádné, takže posledních pár minut raději kontrolujte. Zlaté ano, tmavé už ne.
12. Hotové
koláčky s majolkou přesuňte na mřížku a nechte vychladnout. Hodí se ke kávě i k čaji. Nejlepší jsou čerstvé, ale dobré zůstávají i druhý den. Skladujte je přikryté v chladu, aby zbytečně neoschly. Foto: Cooky.cz, Hotové koláčky podáváme vychlazené. Rady z domácí kuchyně Na džemu záleží: Dobře se chová hustý meruňkový, rybízový nebo švestkový. Řidší marmeláda se při pečení snadno rozběhne do stran. Tvaroh neřeďte: Náplň má být spíš pevná. Když je moc řídká, vyteče z důlku a koláček ztratí tvar. Drobenku dělejte studenou: Z vychlazeného másla se lépe drolí a na povrchu koláčků drží o něco líp. Na druhý den pomůže krabice: Po vychladnutí koláčky dávám do uzavíratelné dózy. Zůstanou měkké a neokorají. Chcete-li lesklejší okraje, potřete je před pečením trochou mléka nebo rozšlehaným vejcem. Tvarohový střed ale nechte bez potření, má zůstat světlý.
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