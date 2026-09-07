Přestaňte psát prompty pro AI, radí špičkoví vývojáři. Nechte umělou inteligenci, ať si je píše sama za vás

Představte si, že místo každodenního psaní pokynů pro AI jednou navrhnete systém (cíl, spouštěč, podmínku splnění) a pak zavřete notebook. Smyčka běží dál, kontroluje se, opravuje se a zastaví se, až je hotovo. Přesně tenhle posun prosazují klíčové osobnosti kolem největších AI firem světa. Boris Cherny, vedoucí vývoje Claude Code v Anthropic, veřejně zastává postoj, že jeho práce už nespočívá v promptování, ale v navrhování smyček. Addy Osmani, ředitel Google Cloud AI, celý přístup v červnu 2026 pojmenoval jako „loop engineering“ a popsal ho na svém blogu. Peter Steinberger, tvůrce nástroje OpenClaw a člověk napojený na OpenAI, praktikuje totéž. A Claire Vo, zakladatelka ChatPRD, na konkrétních ukázkách ukazuje, jak smyčky stavět v Claude Code i Codexu. Nejde o konec promptů. Jde o přesun o patro výš: z psaní jednotlivých instrukcí k navrhování procesů, které promptují a kontrolují AI za vás.
Co je loop engineering a proč nahrazuje ruční promptování
Klasický prompt funguje jako jednorázový pokyn: napíšete větu, dostanete odpověď, ručně navážete dalším dotazem. Loop engineering převrací logiku. Vy navrhnete pracovní systém, definujete cíl, spouštěč a podmínku, kdy je úkol hotový, a AI si pak sama generuje kroky, vyhodnocuje stav a pokračuje, dokud podmínku nesplní.
V Claude Code to vypadá konkrétně takto: příkaz /goal drží agenta v práci, dokud není cíl splněný. Po každém kroku oddělený malý model ověří, jestli podmínka platí. Pokud ne, vrátí důvod a hlavní agent pokračuje. Hooky reagují na události, mohou akci povolit, zablokovat nebo nechat agenta běžet dál. A cloudové rutiny? Ty běží i se zavřeným notebookem, protože neběží lokálně, ale na cloudové infrastruktuře Anthropic. Spouštěčem může být čas, API volání nebo třeba nový pull request na GitHubu.
U OpenAI Codexu funguje princip obdobně: goal režim a automations zajišťují, že agent pracuje autonomně. Při představení aplikace Codex OpenAI ukázalo, jak z jediného vstupního promptu vznikla kompletní závodní hra. Agent přitom spotřeboval přes 7 milionů tokenů a sám na sebe vzal role designéra, vývojáře i testera. Jeden prompt, miliony kroků.
Ranní rutina místo ranního promptu
Aby to nezůstalo v abstrakci: Claire Vo na webu ChatPRD ukazuje rutinu, která každé ráno automaticky projde stárnoucí pull requesty v repozitáři. Žádný člověk nemusí otevřít terminál a napsat „zkontroluj PR“. Smyčka se spustí podle plánu, projde otevřené požadavky, vyhodnotí je a výsledek zapíše.
Addy Osmani jde ještě dál a vysvětluje, proč je lepší, když kód píše jeden agent a kontroluje ho jiný. Model, který práci vytvořil, je podle něj příliš shovívavý při hodnocení vlastního výstupu. Druhý agent s jinými instrukcemi, nebo dokonce jiným modelem, zachytí chyby, které první přehlédne. Anthropic tento princip potvrzuje ve své architektuře planner/generator/evaluator pro vícehodinové autonomní běhy.
Důležitá poznámka: smyčky excelují u opakovaných, měřitelných a dlouhých úloh. U jednorázového dotazu nebo kreativního brainstormingu je ruční prompt pořád legitimní a často rychlejší cesta. Osmani to sám zdůrazňuje, jde o hledání rovnováhy, ne o absolutní náhradu.
Kolik to stojí a kdo to může používat v Česku
Obě platformy jsou oficiálně dostupné v Česku. Claude Code je součástí placených plánů: Pro za zhruba 500 Kč měsíčně, Max od 2 500 Kč měsíčně. U OpenAI začíná firemní plán Business Standard na 500 Kč za uživatele měsíčně při roční fakturaci, Premium za 2 500 Kč zahrnuje i Codex.
Provoz smyček ale žere tokeny rychleji než běžný chat. Orientační přepočet:
- Claude Sonnet 5: 1 milion vstupních tokenů stojí asi 50 Kč, 1 milion výstupních asi 250 Kč
- GPT-5.3-Codex: 1 milion vstupních tokenů vyjde na zhruba 44 Kč, výstupních na 350 Kč
Subagenti a vícekolové smyčky spotřebu násobí. Osmani výslovně varuje, že smyčka bez pevného ověření a hranic může být drahá.
Kontrola se neztrácí, jen se přesouvá
Autonomie neznamená anarchii, ale vyžaduje jiný typ dozoru. OpenAI u Codexu zdůrazňuje technické hranice, explicitní schvalování rizikovějších operací a auditní logy. Anthropic u auto mode varuje před zbytkovým rizikem a doporučuje rozvažovat, kde autonomii pustit. Cloudové rutiny v Claude Code totiž jednají přes vaše napojené identity: commit, pull request nebo zpráva na Slacku se tváří, jako byste je poslali vy.
Bez pravidel je to hazard. S pravidly delegace.
Jak začít, i když nejste programátor
Princip loop engineeringu nevyžaduje informatické vzdělání. OpenAI v květnu 2026 veřejně posunulo Codex i do oblasti knowledge work a osobní produktivity mimo samotné psaní kódu. Praktická bariéra ale zatím zůstává: Claude Code je terminálový nástroj, dokumentace je anglicky, většina ukázek cílí na vývojáře.
Univerzální první krok je jednoduchý: vyberte jednu nudnou, opakovanou a ověřitelnou úlohu. Přepište ji do „popisu práce“: co je cíl, co ji spouští, co znamená hotovo. V Claude Code použijte
/goal nebo vytvořte rutinu, v Codexu goal nebo automation. Jeden cíl, jeden spouštěč, jedna podmínka splnění. Tím začněte.
Promptování neumřelo. Změnilo se ale to, co se od šikovného uživatele AI očekává: ne lepší věta, ale lepší systém.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík