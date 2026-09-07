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Mouchy nesnášejí tři esenciální oleje tak silně, že raději opustí dům, než aby je cítily. Lahvička stojí pár korun

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Při vypuzení nežádoucího hmyzu vsaďte na ty správné esenciální oleje. Na mouchy platí kupříkladu hřebíček, tea tree oil nebo muškátový olej.
Mouchy nesnášejí tři esenciální oleje tak silně, že raději opustí dům, než aby je cítily. Lahvička stojí pár korun

Mouchy nesnášejí tři esenciální oleje tak silně, že raději opustí dům, než aby je cítily. Lahvička stojí pár korun

Zdroj: Zdroj fototgrafie: Judgefloro / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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