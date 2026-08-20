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VIZUALIZACE: Místo betonárny chce radnice Prahy 8 na Rohanu městskou farmu

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Betonárna, kterou na pražském Rohanském ostrově provozuje firma TBG Metrostav, ukončí na základě dohody s Prahou 8 provoz v roce 2028. Městská část chce poté na jejím místě vytvořit městskou farmu navazující na plánovaný okolní park Maniny. Sloužila by školám či široké veřejnosti jako komunitní zahrady. Městská část nechala k záměru zpracovat studii, kterou chce nabídnout městu, jež pozemky vlastní.
VIZUALIZACE: Místo betonárny chce radnice Prahy 8 na Rohanu městskou farmu

VIZUALIZACE: Místo betonárny chce radnice Prahy 8 na Rohanu městskou farmu

Zdroj: Praha 8
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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