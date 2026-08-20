Pomáhal bezdomovcům, doma mučil své blízké. Tyran z Prahy chtěl být za dobráka

Na případ brutálního týrání upozornila sama policie. Muž původem z Prahy roky krutě zacházel s partnerkou, synem, psy a kočkami. Násilí stupňoval, mimořádně surový byl k synovi a psům. Dítěti lámal prsty, nedával mu jídlo. Se psy házel o zeď, bil je pěstí.
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Policie ho zadržela začátkem srpna poté, co vše ohlásila sociální pracovnice. Na rodinu dohlížela, muž už byl totiž za podobné chování jednou potrestán. Od té doby je ve vazbě.
Kriminalisté ho obvinili ze spáchání trestných činů týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí a týrání zvířat, za což mu hrozí až osm let ve vězení.
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Chystal jídlo i oblečení
Pro mnoho lidí z mužova okolí bylo toto odhalení šokem. Ukazoval se totiž jako velký dobrák, který pomáhá bezdomovcům i zvířatům. Na svých sociálních sítích pravidelně zveřejňoval fotografie, jak doma připravuje desítky porcí jídla a horkým nápojů a pak je rozdává lidem žijícím na ulici.
V krabicích měl připraveno i teplé oblečení, boty, spacáky.
K tomu sdílel srdceryvné příspěvky o trápení lidí bez domova, psal o tom, jak má každý člověk „právo na důstojnost a bezpečí.“
Kromě lidí podle svých videí a fotek pečoval i zvířata, třeba zachráněné potkany, papoušky a morčata. Zveřejnil i fotografie svých psů, které na policejním videu brutálně týrá, s popiskem „moje lásky“.
Byl fanouškem Okamury
Zároveň se ale netajil svými vyhraněnými názory. Sdílel videa dezinformačních profilů, chválil Tomia Okamuru (SPD) za sundání ukrajinské vlajky budovy Poslanecké sněmovny a líbilo se mu i jeho odstranění z Národního muzea.
„Všude jen naše krásná vlajka ať vlaje a cizácký hadry dolů,“ reagoval po volbách v říjnu minulého roku.
Příspěvek ze sociální sítě.
K SPD se hrdě hlásil vícekrát, uvedl, že stranu volil, k tomu také schvaloval předvolební billboard s „chirurgy z dovozu“.
„Doufám, že nikdy nebude vydán za pravdu, kterou řekl,“ komentoval muž zvolení Okamury předsedou Poslanecké sněmovny.
Příspěvek ze sociální sítě
Vystupoval také proti očkování proti covidu. Sdílel třeba článek o tom, že Jiří Krampol vinil ze špatného zdravotního stavu právě očkování, popřál také všem neočkovaným ke 4. narozeninám. A 17. června popřál k „ssvátku" i Adolfovi.
Příspěvek ze sociální sítě Ozvali se svědci
Po zveřejnění případu začali na sociálních sítích sdílet své zážitky z obviněným mužem lidé z jeho sousedství, kteří ho znali jen z krátkých setkání. Jedna anonymně vystupující žena popsala jeho chování jako psychopatické.
„Zabral s odloženými psy na volno celý chodník a nařídil mi, abych se se svým psem k nim nepřibližovala a obešla je silnicí. Vůbec jsem nebyla schopná tu aroganci pobrat, a tak jsem se ohradila, ze na chodnik se musime vejit oba. Pán však vůbec nehodlal cokoli měnit a začal mi vyhrožovat, že jestli mu nevyhovím, jeho psi mi toho meho roztrhají. Odmítla jsem toto chování akceptovat a rozhodla se přivolat policii," uvedla žena. Nakonec ale podle svých slov nechala věc být.
Se svědectvím o jeho zacházení se psy přišli další lidé, zvířata totiž někdy bil i přímo na ulici.
Všichni, kdo mají videa nebo fotografie zachycující mužovo násilné chování, se mohou ozvat policii.