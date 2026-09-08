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Cizinec na Chebsku zastřelil jelena bez povolení, soud mu zabavil pušku

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Osmačtyřicetiletý cizinec na konci srpna během pobytu na Chebsku zastřelil jelena siku, přestože neměl povolení k lovu v dané lokalitě. Zvíře usmrtil jedním výstřelem z opakovací pušky přímo z vozidla na poli poblíž Křepkovic u Teplé. Následně se pokusil jelena dopravit k autu a odvézt ho, v tom mu ale zabránili členové myslivecké stráže, kteří zaslechli výstřel a muže zadrželi do příjezdu policie.
Cizinec na Chebsku zastřelil jelena bez povolení, soud mu zabavil pušku

Cizinec na Chebsku zastřelil jelena bez povolení, soud mu zabavil pušku

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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