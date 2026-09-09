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"Vlak svobody" odvezl před 75 lety z komunistického Československa přes 30 lidí

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Jedním z nejodvážnějších a také nejmasovějších případů emigrace z komunistického Československa byl takzvaný vlak svobody, ve kterém se za stále ještě budovanou železnou oponu dostaly více než tři desítky lidí. Útěk, který překvapil bezpečnostní složky a vysloužil si i velkou pozornost v západním tisku, se uskutečnil 11. září 1951 na trati z Chebu do Aše a dále do Západního Německa. Odvážná akce, díky které desítky lidí získaly svobodu, ale zasáhla i náhodné cestující. Režim v jejím důsledku také zpřísnil opatření na hranici.
"Vlak svobody" odvezl před 75 lety z komunistického Československa přes 30 lidí

"Vlak svobody" odvezl před 75 lety z komunistického Československa přes 30 lidí

Zdroj: archiv Ladislava Nykla
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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