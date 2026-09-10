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Olympijský vítěz Yee bude ozdobou triatlonového závodu v Karlových Varech

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Olympijský vítěz z Paříže Brit Alex Yee bude ozdobou víkendového triatlonového závodu v Karlových Varech, který je podruhé a naposledy zařazen do seriálu mistrovství světa. Na start se postaví i další olympijští medailisté nebo mistři světa. České barvy budou v hlavních nedělních závodech v olympijském triatlonu reprezentovat tři muži a čtyři ženy.
Olympijský vítěz Yee bude ozdobou triatlonového závodu v Karlových Varech

Olympijský vítěz Yee bude ozdobou triatlonového závodu v Karlových Varech

Zdroj: Facebookový profil Alexe Yee
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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