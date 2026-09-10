Olympijský vítěz Yee bude ozdobou triatlonového závodu v Karlových Varech

Olympijský vítěz Yee nebo stávající světová šampionka Němka Lisa Tertschová budou patřit k nejzářivějším hvězdám závodu. Přibližně dvanáct tisíc fanoušků u trati bude moci fandit Filipu Michálkovi, Martinu Demuthovi a Radimu Grebíkovi, v kategorii žen pak Petře Kuříkové, Alžbětě Hruškové, Daně Přikrylové a karlovarské rodačce Heidi Juránkové.
"Jsem domácí, takže se už moc těším. Také rodiče říkali, že to pro ně bude hodně emotivní. Trať znám, což je veliká výhoda. Myslím, že jsem připravená a doufám, že to v neděli prodám," uvedla Juránková na dnešní tiskové konferenci v Praze.
Věří, že její forma roste. "Na soustředění v Livignu jsem do toho dala všechno, chci vylepšit loňské umístění," řekla Juránková. Před rokem obsadila 21. příčku.
"Většina závodníků ještě letos nepředvedla, na co opravdu má. Věřím, že na domácí akci se dostanou na vrchol svých možností. Kdyby někdo atakoval elitní desítku, tak budu maximálně spokojený," uvedl reprezentační kouč Jan Čelůstka.
Triatlonisty mrzí, že závod bude součástí mistrovství světa naposledy. V příštím roce se z ekonomických důvodů vrátí do Světového poháru. "Bez patřičné podpory státu se v nejvyšší kategorii udržet nemůžeme. V Karlových Varech to funguje dobře, ale musí to být komplex podpory včetně Národní sportovní agentury, regionu a dalších subjektů. Stát je přitom klíčový a bohužel se moc neblýská na lepší časy. Vláda avizovala, že se prostředky pro významné akce naopak omezí," uvedl předseda České triatlonové asociace Antonín Bauer.
"Pokud jde o seriál mistrovství světa, chybí nám příjem ze startovného. Letos musíme pro závodníky povinně vypsat prize money 200 tisíc dolarů (přes čtyři miliony korun). Takový rozpočet bez pomoci státu a veřejných institucí naplnit nelze," řekl ředitel závodu Vladimír Malý s tím, že pořadatelé z Karlových Varů se v příštích letech pokusí získat alespoň mistrovství Evropy.
Součástí City Triathlon Karlovy Vary je tradičně vyprodaný závod pro rekreační triatlonisty, dětský duatlon nebo koncert zpěvačky Pam Rabbit, na který je vstup zdarma.