Pravidelná konzumace hřebíčku může v těle spustit překvapivé změny. Jeho léčivé vlastnosti oceňuje přírodní medicína

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Pravidelná konzumace hřebíčku může v těle spustit překvapivé změny. Jeho léčivé vlastnosti oceňuje přírodní medicínaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hřebíček je velice aromatické koření, které je nejčastěji využíváno v kuchyni. Zároveň má blahodárné účinky i na naše zdraví. Má totiž léčivé protizánětlivé účinky.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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