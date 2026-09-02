Parta mladíků dlouhodobě škodila na hřišti, radnice zveřejnila jejich fotkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Parta mladíků dlouhodobě škodila na hřišti, radnice zveřejnila jejich fotky
A je to tady. Po obrovské vlně veder se konečně dočkali houbaři, kteří už ani nedoufali, že si letos dají...
Srpen a letní prázdniny jsou za námi, a to znamená jediné. Je tu náš pravidelný přehled textů, které...
Škoda Group, přední evropský výrobce řešení pro moderní bezemisní veřejnou dopravu s „domovskou adresou“ v...
Osm lidí zemřelo při letošních prázdninových nehodách, které se staly v Plzeňském kraji. Meziročně je to o...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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