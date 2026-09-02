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Parta mladíků dlouhodobě škodila na hřišti, radnice zveřejnila jejich fotky

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Schází se na dětských hřištích, ale rozhodně se jen nebaví na houpačkách. Skupinky dospívajících často škodí, a ne zrovna málo. Zůstává po nich nepořádek, sprosté čmáranice i poškozený mobiliář. Například v plzeňských Křimicích s nimi už došla trpělivost a radnice zveřejnila na sociálních sítích záznamy z kamer.
Parta mladíků dlouhodobě škodila na hřišti, radnice zveřejnila jejich fotky

Parta mladíků dlouhodobě škodila na hřišti, radnice zveřejnila jejich fotky

Zdroj: MO Plzeň 5
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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