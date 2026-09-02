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Země možná kdysi vypadala jako Saturn. Její prstenec mohl změnit klima i dějiny života

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Před 466 miliony let by Země člověku připadala téměř cizí. Kontinenty ležely úplně jinde než dnes, pevnina byla prakticky bez živočichů a hlavní drama života se odehrávalo v oceánech plných trilobitů, ramenonožců, graptolitů a prvních složitějších potravních sítí. A pokud je nová geologická hypotéza správná, cizí nebyla jen země pod nohama. Také obloha mohla vypadat úplně jinak.
Země možná kdysi vypadala jako Saturn. Její prstenec mohl změnit klima i dějiny života

Země možná kdysi vypadala jako Saturn. Její prstenec mohl změnit klima i dějiny života

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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