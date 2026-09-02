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Nespavost ovlivňuje celé tělo a může mít značné důsledky

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Nedostatek spánku brání tělu v jeho správném fungování a ovlivňuje funkci našich orgánů. Nejlépe se tělo bude cítit po 8 hodinách spánku, ale je jisté, že ne každému 8 hodin stačí a jinému přijde 8 hodin dost.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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