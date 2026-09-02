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Chebská škola otevřela nový maturitní obor zaměřený na budoucí hasiče

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Na Integrované střední škole Cheb se otevřel nový čtyřletý maturitní obor Požární ochrana. Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea. Mezi prvními studenty je více než dvacítka žáků, které přivítali představitelé školy v čele s ředitelem Janem Homolkou, starosta Chebu Jan Vrba nebo krajská radní pro oblast školství Hana Žáková.
Chebská škola otevřela nový maturitní obor zaměřený na budoucí hasiče

Chebská škola otevřela nový maturitní obor zaměřený na budoucí hasiče

Zdroj: město Cheb
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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