Chebská škola otevřela nový maturitní obor zaměřený na budoucí hasičePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chebská škola otevřela nový maturitní obor zaměřený na budoucí hasiče
Tragická dopravní nehoda se stala v sobotu 29. srpna krátce po 16. hodině v ulici Stará Kysibelská v...
Desítka studentů začíná dnes studovat první ročník učebních oborů Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla a...
Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou žen ve věku 20 a 42 let, které obvinili z přečinu...
Neúplné zastupitelstvo Božího Daru na Karlovarsku dnes doporučilo budoucímu zastupitelstvu, by zvážilo...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →