Ployhar přiznal slabost pro mladší ženy a sám se bojí, kam to zajde. S Laurou je mezi nimi rozdíl 28 let, chce s ní dítě

Když se český herec známý z rolí drsňáků a padouchů objevil loni v červnu po boku výrazně mladší ženy, bulvár to zaregistroval jako pikantní novinku.
O rok a čtvrt později je ale situace jiná. Ployhar s Laurou spolu bydlí, společně cestují a on veřejně přiznává, že přemýšlí o dětech. Z mediálně nápadného páru se stává příběh o muži, který v padesáti zvažuje otcovství, a přitom si je vědom, že jeho preference vzbuzují pozornost i posměch. Jak se poznali a jak rychle to šlo
Laura pracovala v produkci debutového filmu, na kterém se Ployhar podílel. Tam se potkali, tam to začalo. Veřejně ji herec představil nejpozději v červnu 2025, kdy je
Blesk vyfotil společně na premiéře. Předtím byl podle vlastních slov více než dva roky sám.
Tempo vztahu překvapilo i jeho okolí. V lednu 2026, tedy zhruba dva a půl měsíce po prvním veřejném potvrzení, pár už sdílel společnou domácnost. Laura tehdy v rozhovoru pro
Super.cz popsala soužití stručně: Mluvila o společných plánech na dovolené a zážitky, o běžném fungování dvou lidí pod jednou střechou. O dětech ani slovo. „Zvládáme to v pohodě.“ „Mám takové sklony“
Ployhar nikdy nezastíral, že ho přitahují mladší ženy. Už v březnu 2022 veřejně mluvil o tehdejší partnerce, od které ho dělilo přes dvacet let. Když ten vztah skončil a přišla Laura, rozdíl narostl na 28 let. A herec to glosoval po svém.
Zdroj fotografie: Nextfoto
V citaci, kterou přinesl Expres a převzaly další weby, říká, že má „takové sklony“ a že se u něj preference k mladším partnerkám v poslední době opakuje.
Pak dodává, že se sám bojí, kam to ještě zajde. Není to zpověď na pohovce terapeuta. Je to sebeironie chlapa, který si spočítal, že křivka věkového rozdílu u jeho partnerek stoupá, a udělal si z toho vtip dřív, než ho udělá někdo jiný. Dítě: jeho přání, ne společné oznámení
V březnovém rozhovoru pro
iDNES Ployhar poprvé otevřeně přiznal, že přemýšlí o založení rodiny. řekl. Formulace je důležitá. Neoznamuje těhotenství, neprezentuje společný plán. Mluví za sebe. „Moc bych si to přál, ale na to jsou třeba vždycky dva,“ Komentáře, které rozplakaly drsňáka
Navenek Ployhar působí jako typ, kterého cizí názory nezajímají. V jednom z vyjádření použil formulaci, že mu je to „u pr*ele“. Jenže podle souhrnu, který přinesl server Media24 s odkazem na Kafe.cz a Expres, ho vlna nenávistných komentářů nakonec přivedla k pláči. Lidé psali, že chodí s vlastní dcerou. Zpochybňovali Lauřiny motivy. Shazovali legitimitu vztahu.
V srpnu 2026 se ale tón viditelně posunul. Pod fotkami z dovolené na Korfu, které Ployhar sám sdílel a označil jako „nepředstírané štěstí“, se objevily vstřícnější reakce. Fanoušci páru přáli, kolegové z branže dávali veřejné lajky. Pětidenní řecké prázdniny vypadaly jako signál: vztah neschovávám a už se za něj neomlouvám.
Není v tom sám: české páry s velkým rozdílem
Ployharův případ není v českém celebritním prostředí ojedinělý, ale každý takový pár je v jiné fázi:
Hynek Čermák a Veronika Šmídová – rozdíl 26 let. V srpnu 2026 už po tajné svatbě, tedy o krok dál než Ployhar. Petr a Alice Jandovi – rozdíl 39 let. Dlouholeté manželství, děti, zaběhnutý rodinný provoz. Model, kam to teoreticky může dojít, pokud vztah vydrží dekády.
Vzorec veřejných reakcí se u všech opakuje: nejdřív fascinace a posměšky, pak postupná normalizace. U Jandových trvala roky. U Čermáka ji urychlila svatba. Ployhar je zatím ve fázi, kdy se veřejnost teprve rozhoduje, jestli pár bere vážně.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová