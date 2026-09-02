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Celých 24 let otec obětavě brázdil celou zemi, aby našel ztraceného syna. Setkání oba muže dostalo do kolen

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Na celém světě se každoročně ztratí tisíce dětí. A i když je rodiče hledají, ne vždy se opět shledají. Ale Kuo Kang-tchang se nevzdal.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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