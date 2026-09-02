Pronajali dům a se třemi dětmi se odstěhovali na Bali. Žijí z peněz za pronájem a vrátit se neplánují

Únava z britského klimatu
Představte si, že každé ráno vstáváte do šedivého dne, venku prší a vy se snažíte dostat tři malé holčičky do školky. Šestatřicetiletý Paul a jeho o pět let starší manželka Lucy z anglického Cambridgeshire žili přesně takhle. Ona provozovala kosmetický salon, on dřel na stavbách. Vydělávali slušné peníze, přesto měli pocit, že jen přežívají.
Manželé s dcerami Amayou, Roo a Lelou se rozhodli pro radikální krok. Zabalili nejnutnější věci, svůj dům v Cambridgeshire nabídli k pronájmu prostřednictvím Airbnb a odletěli na Bali. Tam našli vilu, která vypadá spíš jako exotická zahradní stavba než klasické bydlení.
Dům bez oken uprostřed džungle
Hlavní obytný prostor jejich nového domova nemá tradiční zdi ani okna. Vila je otevřená do tropické zahrady, kolem pobíhají ještěrky, v bazénu se občas objeví nějaký hmyz a vzduch je neustále vlhký. Pro někoho noční můra, pro Richardsonovy splněný sen.
Dcery si zvykly rychle. Místo televize sledují gekony na stropě, místo hřiště mají vlastní bazén a palmový háj. Lucy s Paulem natáčejí každodenní momenty ze svého života a sdílejí je na TikToku a Instagramu pod účtem @therichardsons04. Některá jejich videa nasbírala miliony zhlédnutí – lidé jsou fascinovaní tím, jak rodina funguje v tak neobvyklých podmínkách.
Příjem z pronájmu pokrývá velkou část nákladů
Klíčem k celému plánu byl dům v Anglii. Příjem z krátkodobého pronájmu přes Airbnb pokrývá velkou část jejich měsíčních výdajů na Bali. Život v Indonésii je výrazně levnější než v Británii – najít slušnou vilu s bazénem za zlomek ceny anglického nájmu není problém.
Rodina si užívá styl života, který by si doma nemohla dovolit. Teplé počasí po celý rok, exotická kuchyně, možnost pracovat online a zároveň trávit mnohem víc času s dětmi. Paul s Lucy říkají, že se zpátky do Anglie vracet neplánují. Jejich experiment se proměnil v trvalý životní styl.
Otázkou zůstává, jak dlouho vydrží romantika života v domě bez oken. A co školní docházka dětí nebo zdravotní péče? To jsou témata, která rodina zatím veřejně moc neřeší. Každopádně jejich příběh ukazuje, že s trochou odvahy a chytrým finančním plánem lze úplně změnit způsob života.
Zdroje článku: hnonline.sk, cambridge-news.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá