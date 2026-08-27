Discopříběh v kuchyni: Michal David a Heidi Janků rozpálí sporáky

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Discopříběh v kuchyni: Michal David a Heidi Janků rozpálí sporákyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Každý týden pozve Veronika „Besky“ Beskydiarová do studia dvě známé osobnosti a jejich oblíbené suroviny. Z nich pak Přemek Forejt a Jan Punčochář připraví každý po svém nedělní oběd a utkají se o Řád červené ledničky. A protože o výběru surovin rozhodují sami hosté, kuchaři se někdy musí vypořádat i s tím, co by si do vlastní lednice dobrovolně nepořídili.
Ledničko vyprávěj
Zdroj: TV Nova
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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