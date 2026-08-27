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Osudové ženy Jiřího Paroubka: Jednu opustil po 28 letech, s druhou válčil u soudu, třetí přirovnal ke klidnému přístavu

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Dennívýzva
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Tři manželství, tři zcela odlišné konce. Soukromý život bývalého premiéra prošel od tiché dohody přes soudní bitvu až k deklarovanému klidu.
Jiří Paroubek

Jiří Paroubek

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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