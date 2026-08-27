Policie eviduje bezohlednou a agresivní jízdu při nehodě Filipa Turka, o viníkovi zatím jasno není

Reklama
2 min
Policie eviduje bezohlednou a agresivní jízdu při nehodě Filipa Turka, o viníkovi zatím jasno neníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Červencová nehoda poslance Filipa Turka (40) se zdravotnickým vozem má další pokračování. V policejní mapě nehod se u střetu objevila jako příčina „bezohledná, agresivní a neohleduplná jízda“. To však podle policie ještě neznamená, že je rozhodnuto o tom, kdo nehodu zavinil. Vyšetřování stále pokračuje.
Turek se za nehodu omluvil
Zdroj: herminapress
Reklama
Exkluzivně: Dítě Charlotte dostalo prokleté jméno! Monika Binias varuje před karmou i dětským ústavem!
Věštba z horoskopu se plní! Charlotte Štiková prozradila své finální plány na potomky
Charlotte Stefan Štiková (30) čeká s manželem Martinem Stefanem holčičku. Na jménu se okamžitě shodli a...
Zhubla 22 kilo a jede dál! Lucie Polišenská promluvila o pracovním létě i dovolené ve Španělsku
Lucie Polišenská (40) má za sebou pořádnou proměnu a ani během léta příliš nezahálí. Pro Aplausin.cz...
Hana Zagorová – 80 Osobně. Supraphon vzdává poctu nedožitým osmdesátinám jedinečné zpěvačky
Kolekce nahrávek vychází v pátek 28. srpna 2026, jen několik dní před nedožitými osmdesátými narozeninami...
Eva Decroix po aféře s ženatým kolegou nedorazila do Sněmovny. Havránek promluvil
Eva Decroix (44) se po letní pauze nevrátila do Sněmovny. Z jednání se omluvila a vyhnula se tak otázkám...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Kolečko touží po dalším dítěti, Vignerová řekla jasné ne. Za jejím rozhodnutím stojí strach, o kterém dosud mlčela
- Exkluzivně: Dítě Charlotte dostalo prokleté jméno! Monika Binias varuje před karmou i dětským ústavem!
- O Absolonové se natáčí dokument, ona zatím nemůže spát. Vyprodaný koncert k padesátinám ji žene do úzkostí
- Maminka Leoše Mareše snad zastavila čas, žasnou fanoušci. V 73 letech sedla na Vespu a lidé ji zaměnili za Vondráčkovou
Místo bolesti ucha může napovědět, co se děje v těle. Potíže bývají spojovány s ledvinami, cukrovkou i demencí
Zdravestravovani.eu
dnes, 07:18
3 min
Kolečko touží po dalším dítěti, Vignerová řekla jasné ne. Za jejím rozhodnutím stojí strach, o kterém dosud mlčela
VIPživot.cz
dnes, 07:15
3 min
Nečekaná novinka v rodině Karlose Vémoly. Jeho utajený syn z Anglie oznámil návrat do Česka
Trendy Život
dnes, 07:15
3 min
Exkluzivně: Dítě Charlotte dostalo prokleté jméno! Monika Binias varuje před karmou i dětským ústavem!
Aplausin.cz
dnes, 07:15
4 min
Khamzatův parťák přiznal, že udeřil Britova soupeře. Tvrdí, že se pak rozplakal
MMAMAG.cz
dnes, 07:15
1 min
Reklama
AI získala zlato z astronomické olympiády. Pak ale narazila na zdánlivě snadné úlohy, které odhalují, co jí stále chybí
Kód Enigma
dnes, 07:09
11 min
Nejúčinnější způsoby, jak předcházet popraskaným rtům. Ušetřete si nepříjemné starosti
Krasnezeny.eu
dnes, 07:02
2 min
Rusko nabírá agenty na jedno použití. BIS: cílem jsou sabotáže proti pomoci Ukrajině
HlídacíPes.org
dnes, 07:00
5 min
Češi vytrhávají laminátové podlahy. S velkou slávou se vrací vylepšený trend našeho dětství
NESPECHEJ.cz
dnes, 07:00
3 min
UFC Šanghaj: Nurmagomedov vs. Song. Kdy a kde turnaj sledovat
MMAMAG.cz
dnes, 07:00
1 min
Reklama
Ukrajina si připomněla Den nezávislosti. Její boj za svobodu ale trvá celá staletí
Proboha!
dnes, 07:00
5 min
Poslední let Albatrosů na Moravě: Tři letouny proletí dnes odpoledne nad Vysočinou
Jihlavská Drbna
dnes, 07:00
1 min
Moje máti dělá v justici. Opilec u metra strážníky neohromil, skončil v poutech
Pražská Drbna
dnes, 06:55
1 min
Liberec vybral firmu na dodávku parkovacích automatů a čeká, zda se někdo odvolá
Liberecká Drbna
dnes, 06:53
1 min
Zemřel zahraniční zpravodaj ČTK Karel Barták. V agentuře strávil 28 let, jako její reportér v Bruselu sledoval cestu Česka do EU a NATO
HN.cz
dnes, 06:51
Reklama
Cage girl OKTAGONu v akci. Uhlířová ukázala trénink na lapách
MMAMAG.cz
dnes, 06:45
1 min
Ani tajné potáhnutí pod dekou neprojde. Pilot varuje před vapováním na palubě
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:45
Pět triviálních cviků, které by měla jednou týdně udělat každá žena starší 40 let
Světkreativity
dnes, 06:44
3 min
Fukal nerozumí letním odchodům opor ze Sparty, prodej Sörensena v rozjeté sezoně považuje za nelogický
SportWin
dnes, 06:43
2 min
Rodina přiletěla na dovolenou do Atén. Taxikář ji odmítal pustit z auta a za cestu za 55 eur požadoval 600 eur
Trendy svět
dnes, 06:41
2 min
Reklama
Češi míří za teplou vodou a odpočinkem: Tyto termální lázně bodují hlavně cenou a úrovní služeb
Trendy Život
dnes, 06:41
6 min
„Poláci nás brzy napadnou.“ Falešný příběh vyděsil Čechy, stopa vede do Ruska
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:41
Myčka už nemusí sloužit jen k nádobí. Nový bramborový trik s její pomocí řeší jednu z nejotravnějších částí přípravy
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:37
2 min
Zajímavé fakty o dětech, které většina rodičů nezná
Krasnezeny.eu
dnes, 06:34
2 min
O Absolonové se natáčí dokument, ona zatím nemůže spát. Vyprodaný koncert k padesátinám ji žene do úzkostí
VIPživot.cz
dnes, 06:31
3 min
Reklama
Soused objevil překvapivá užití Coca-Coly na zahradě: Vyhání mšice, slimáky i komáry lépe než drahá chemie
Světkreativity
dnes, 06:31
2 min
Vysoký krevní tlak ohrožuje především starší lidi. K jeho snížení může výrazně přispět správně upravená životospráva
Zdravestravovani.eu
dnes, 06:31
3 min
Jitka Čvančarová změnila svou osvědčenou kartu: Místo odvážného dekoltu zaujala úplně jiným způsobem
Trendy Život
dnes, 06:31
2 min
V pokročilém věku zemřela legendární zpěvačka, jejíž písně budeme poslouchat ještě desítky let
In-lifestyle.cz
dnes, 06:30
3 min
Stále přibývají nové záběry, ze kterých mrazí: Během pár sekund zmizela celá vesnice, stovky obyvatel i turistů jsou nezvěstné. Nepál zasáhla ničivá katastrofa
Asianstyle
dnes, 06:30
6 min
Reklama
Začala platit nová dopravní značka. Kdo ji poruší, dostane až 5000 Kč pokuty
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
3 min
Duran soupeři poškodil varle. Tysonův idol boxoval i kvůli pračkám
MMAMAG.cz
dnes, 06:30
2 min
Další útok na Andreje Babiše: Hřibova obří kreditka měla mnohem hlubší význam, než se na první pohled zdálo
In-lifestyle.cz
dnes, 06:29
3 min
Policie eviduje bezohlednou a agresivní jízdu při nehodě Filipa Turka, o viníkovi zatím jasno není
Aplausin.cz
dnes, 06:29
2 min
Jakým způsobem podáváte ruku druhým? Každý z těchto 5 způsobů má skrytý význam o vaší osobnosti a protějšek ho podvědomě vnímá
Světkreativity
dnes, 06:29
3 min
Reklama
Miliony lidí obdivují muže, kterému život nedal ruce, ale nadělil mu výjimečný umělecký talent a nezlomný přístup
Zdravestravovani.eu
dnes, 06:29
2 min
Maminka Leoše Mareše snad zastavila čas, žasnou fanoušci. V 73 letech sedla na Vespu a lidé ji zaměnili za Vondráčkovou
VIPživot.cz
dnes, 06:28
2 min
Petr Macinka našel nové dno: Za zády Havla předváděl s Babišem posunky, které pobouřily celé Česko
In-lifestyle.cz
dnes, 06:28
3 min
Úsek D11 u hranic s Polskem silničáři otevřou na konci listopadu
Hradecká Drbna
dnes, 06:28
2 min
Přes léto byl doma dva dny, furt někde loví sumce. Agáta Hanychová popsala pubertu patnáctiletého Kryšpína
VIPživot.cz
dnes, 06:26
4 min
Reklama
Reklama
„Poláci nás brzy napadnou.“ Falešný příběh vyděsil Čechy, stopa vede do Ruska
Ani tajné potáhnutí pod dekou neprojde. Pilot varuje před vapováním na palubě
„Slezte z těch suchých větví!“ Jitka Schneiderová bez make-upu zuří nad stavem české krajiny
Dům, na který se stály fronty. Jak šumperák pobláznil Československo
Mysleli jsme, že víme, co se děje, když krvácení zaschne. Až dnes zjišťujeme, jak moc jsme se mýlili
Reklama
Reklama