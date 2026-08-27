Syn Vítězslava Jandáka slaví velkou premiéru. Film Osamělý vlk si nenechal ujít ani prezident Pavel

Nynější politika je podle něj agresivní a sprostá Petr Pavel si nenechal ujít film Osamělý vlk Plakát k filmu Osamělý vlk Protagonisté filmu Osamělý vlk: Tomáš Matušinec, Tadeáš Moravec, Marcin Kaleta Foto z filmu Osamělý vlk Ve filmu Osamělý vlk hraje také Viktor Zavadil Josef Trojan hraje ve filmu Osamělý vlk Martin Finger si nenechal ujít premiéru filmu Osamělý vlk Vítězslav Jandák by už v nynější politice být nechtěl Osamělý vlk - příběh Josefa Františka, jednoho z nejúspěšnějších stíhacích pilotů Bitvy o Británii, fascinuje historiky i letecké nadšence po celém světě. Osamělý vlk - v hlavní roli se představí Tadeáš Moravec Premiéra filmu Osamělý vlk Film Osamělý vlk tak přináší vůbec první komplexní hraný a dokumentární pohled na život muže, který se stal legendou Královského letectva a symbolem odvahy celé generace. Prezident Petr Pavel s producentem Vítězslavem Jandákem ml, režisérem Ondřejem Veverkou a hercem Tadeáš Moravec - film Osamělý vlk Mezi diváky byl Jakub Kohák se synem.
Herec Vítězslav Jandák s manželkou si nenechali ujít slavnostní premiéru nového filmu Osamělý vlk, jehož producentem je jejich syn Vítězslav Jandák ml. Mezi hosty premiéry nechyběl ani prezident republiky Petr Pavel.
Nový celovečerní film Ondřeje Veverky Osamělý vlk poprvé přináší na plátna kin mimořádný osud Josefa Františka, československého stíhacího esa a jednoho z nejúspěšnějších stíhacích pilotů Bitvy o Británii.
Příběh Josefa Františka fascinuje historiky i letecké nadšence po celém světě již desítky let. Přesto se jeho osud dosud nedočkal samostatného celovečerního filmového zpracování. Film Osamělý vlk tak přináší vůbec první komplexní hraný a dokumentární pohled na život muže, který se stal legendou Královského letectva a symbolem odvahy celé generace.
„Nechtěli jsme natočit pouze válečný film. Osamělý vlk je především příběhem člověka, který žil naplno, překračoval hranice a stal se jednou z nejvýraznějších osobností druhé světové války. Je to film určený pro velké plátno,“ říká autor filmu Ondřej Veverka.
V hlavní roli se představí talentovaný Tadeáš Moravec, dále se ve filmu objeví Josef Trojan, Jan Nedbal, Jan Budař a polský herec Piotr Trojan, jeden z nejvýraznějších představitelů současné středoevropské kinematografie a další.
Symbolicky přichází Osamělý vlk přesně 25 let po uvedení kultovního filmu Tmavomodrý svět, který se stal milníkem české kinematografie. Nový snímek však přináší zcela odlišný pohled na leteckou válku i moderní audiovizuální zpracování odpovídající současným technologickým možnostem.
Významnou součástí projektu jsou rozsáhlé vizuální efekty a digitální postprodukce, na nichž se podílela studia QQ Studio a Magiclab. Diváci se mohou těšit na dosud nevídané letecké sekvence, které posouvají možnosti české filmové produkce a přinášejí mimořádně autentický zážitek z leteckých soubojů i válečného prostředí. Zdroj: PR filmu Osamělý vlk