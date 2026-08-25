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Devadesát milionů dolarů v Anaheimu vyděsilo celou ligu. Caps nechtějí být další na řadě

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Vedení Washingtonu se rozhodlo nečekat. Generální manažer Chris Patrick otevřel jednání o prodloužení smluv s útočníky Ryanem Leonardem a Justinem Sourdifem, kterým příští léto vyprší kontrakty. Důvod je jednoduchý a jmenuje se Leo Carlsson.
Devadesát milionů dolarů v Anaheimu vyděsilo celou ligu. Caps nechtějí být další na řadě

Devadesát milionů dolarů v Anaheimu vyděsilo celou ligu. Caps nechtějí být další na řadě

Zdroj: Anaheim Ducks
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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