Rajčata v lednici ztrácejí chuť i vůni už za pár hodin. Stačí je položit jinam a vydrží čerstvá celé dny bez jediné známky kažení

Rajčata jsou základem kuchyní po celém světě a jsou vyhlášená nejen pro svou všestrannost, ale také pro svou výraznou chuť, která dokáže proměnit všední pokrm ve výjimečný. Zjistěte, proč uchovávání rajčat mimo lednici zachová jejich lahodnou chuť a jak je skladovat jako kulinářský profesionál.
Kulinářská odhalení ze světa rajčat
Rajčata jsou zajímavá nejen jako pouhá ingredience. Pocházejí z Jižní Ameriky a v Evropě se kdysi věřilo, že jsou jedovatá. Rajčata jsou
technicky vzato ovoce, botanicky řazené mezi bobule, ale v kuchyni se podle webu SeriousEats používají jako zelenina. Tato krize identity však nic neubírá na jejich hlubokém vlivu na světovou kuchyni, zejména ve středomořské stravě. Proč rajčata nesnášejí zimu?
Aby si však tato zelenina zachovala svou božskou chuť, je nezbytné ji nevystavovat teplotám pod 10 °C. Její skladování v lednici je
častou chybou, která ji nejen připravuje o ikonickou chuť a vůni, ale také brzdí proces zrání. Nízká teplota narušuje činnost enzymů, které jsou zodpovědné za rozvoj jejich chuti, a může dokonce způsobit jejich moučnatění. Zdroj fotografie: Depositphotos Aby si tato zelenina zachovala svou božskou chuť, je nezbytné ji nevystavovat teplotám pod 10 °C. Optimální podmínky pro skladování rajčat
Skladujte je nejlépe při pokojové teplotě mimo dosah přímého slunečního světla, které by mohlo způsobit jejich přezrání. Toto
okolní prostředí navíc maximalizuje aktivitu enzymů, které posilují účinek látek zodpovědných za chuť, jak píše blog Food52. Dost možná tak zjistíte, že i nedozrálé kousky z obchodu se na vašem stole po pár dnech promění v něco, do čeho se s chutí zakousnete.
„
Vyhněte se vzduchotěsným nádobám, protože mohou urychlit kažení. A pokud je to možné skladujte rajčata v jedné vrstvě, stonkem nahoru, abyste radí čtenářka Hana K. z Tachova. omezili tvorbu otlaků a umožnili rovnoměrné dozrávání. Vůbec stopka je pro ně důležitá. Díky ní dozrávají rychleji, méně se kazí a více voní,“ Zdroj fotografie: Freepik Osvojení těchto postupů vám zajistí, že si vaše rajčata zachovají svou sluncem políbenou chuť a rozhodně se vám brzy nezkazí. Trik na dozrávání
Aby rajčata dozrávala rovnoměrně, vložte je do papírového sáčku s jablkem, které vylučuje etylen a urychluje proces zrání. Ten však
může být i vaším spojencem, jak už Chalupáři-Zahrádkář psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři