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Dnešní Ulice: Blanka odhalí Patrikovu nevěru. Veronika přitom řeší jejich svatbu

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Úterní díl Ulice přinese pořádnou vztahovou ránu. Zatímco Veronika přemýšlí nad společnou budoucností s Patrikem, Blanka náhodou zjistí něco, co může jejich vztah definitivně změnit. Mnohem příjemnější chvíle naopak čekají Lauru a Koldu.
Blanka v dnešní Ulici zjistí pravdu o Patrikovi. Veronika zatím řeší přípravy jejich svatby.

Blanka v dnešní Ulici zjistí pravdu o Patrikovi. Veronika zatím řeší přípravy jejich svatby.

Zdroj: TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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