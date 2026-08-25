Dnešní Ulice: Blanka odhalí Patrikovu nevěru. Veronika přitom řeší jejich svatbu

Nová sezona Ulice se sotva rozběhla a scenáristé už rozehrávají jednu z výraznějších vztahových zápletek.
V dnešním 5172. dílu se pozornost přesune především k Veronice, Patrikovi a Blance. Veronika totiž stále vstřebává Patrikovu žádost o ruku. Na první pohled by měla být šťastná, jenže místo bezstarostného plánování svatby přicházejí pochybnosti. Prstýnek přijala, definitivní odpověď ale ještě nedala a sama cítí, že potřebuje čas. Zároveň ji trápí představa, že svou zdrženlivostí Patrikovi ublížila. Veronika má výčitky, Patrik ale skrývá mnohem větší problém
Veronika se svěří Blance a přizná jí, že si není jistá, jak Patrik její reakci na zásnuby vlastně vyložil.
Právě Blanka se proto dostane do nepříjemné role prostředníka. Veronika by ráda věděla, zda je Patrik zklamaný, a doufá, že její kamarádka během setkání bývalých spolužáků nenápadně zjistí, co se mu honí hlavou. Sama přitom netuší, že skutečný problém neleží v její opatrnosti, ale úplně někde jinde. Patrik se po zásnubách začíná chovat nervózně a odtažitě a brzy vyjde najevo, že nejde pouze o nejistotu z plánované svatby.
Na setkání dorazí také Luděk, kterému se mezi bývalé spolužáky původně příliš nechce. Poslední roky mu totiž daly zabrat a důvodů k chlubení podle vlastního mínění příliš nemá. Za sebou má rozvody i ztrátu významné profesní pozice.
Příjemné posezení proto postupně začne řešit alkoholem, zatímco Blanka se snaží zvládnout vlastní chuť na pití jiným způsobem a kouří jednu cigaretu za druhou. Patrik zpočátku působí jako jeden z těch, kteří mají situaci pod kontrolou. Jenže právě on nakonec způsobí největší problém celého večera.
Veronika plánuje svatbu, zatímco Blanka odhalí Patrikovu nevěru. Dnešní Ulice zamíchá jejich vztahy.
TV Nova
Blanka uvidí něco, co vidět rozhodně neměla
Když se večer nachýlí ke konci, opilému Luďkovi ostatní zavolají taxi. Cesta domů se neobejde bez komplikací, protože při vystupování upadne, přesto se nakonec zvládne dostat k bytu.
Skutečný zlom ale přijde ve chvíli, kdy Blanka zůstane venku a vydá se pro další cigarety. V ulici zahlédne dvojici, která se líbá. Po chvíli pozná Patrika. Žena, kterou má v náručí, ovšem není Veronika.
Pro Blanku je situace o to horší, že ještě před několika hodinami poslouchala Veroničiny obavy, zda Patrikovi neublížila právě ona.
Nyní ví, že člověkem, který má před svou partnerkou co vysvětlovat, je naopak Patrik. Ten si navíc uvědomí, že ho Blanka viděla. Tím se z náhodného svědka stává člověk, který drží v rukou informaci schopnou zásadně ovlivnit cizí vztah. Pokud Veronice všechno řekne, může tím ukončit její plánovanou svatbu. Pokud bude mlčet, bude vědomě krýt Patrikovu nevěru. Laura s Koldou naopak konečně vědí, na čem jsou
Ne všechny vztahové příběhy dnešního dílu ale budou tak pochmurné.
Laura a Martin Kolda se po dlouhém období nejistoty konečně posunou dál. Už před letní přestávkou mezi nimi došlo k usmíření a polibku, během prázdnin se však příliš nevídali. Přesto zůstali v kontaktu a psali si, aniž by si jasně řekli, zda jsou opět pár. V úterním dílu se jejich vztah začne konečně vyjasňovat.
Před Coolnou si dopřejí další polibek, kterým dávají poměrně jasně najevo, že jejich vzájemná blízkost nebyla pouze jednorázovým prázdninovým zaváháním. Romantickou chvíli jim neplánovaně přeruší Magda, která dorazí za Eddiem. Ten má zase své starosti spojené se školou a především s přísným Kalinou.
Zatímco jeden mladý vztah tak dostává další šanci, nad vztahem Veroniky a Patrika se začínají stahovat pořádně temná mračna.
Dnešní Ulice tak stojí především na výrazném kontrastu. Jedna dvojice se po problémech znovu sbližuje, zatímco u druhé se v okamžiku může zhroutit představa společné budoucnosti. Pro Blanku navíc Patrikova nevěra nekončí jediným nepříjemným pohledem.
Teprve se bude muset rozhodnout, zda Veronice řekne pravdu, nebo nechá Patrika, aby si následky svého jednání vyřešil sám.
TV Nova